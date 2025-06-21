Руководитель Академии Русского балета и педагог Николай Цискаридзе посетил Вечный огонь в Челябинске, чтобы почтить память всех тех, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. Об этом артист сообщил в социальных сетях.
«Для нас это день памяти и скорби. И даже во время гастролей в Челябинске мы нашли возможность и время прийти в этот день к памятнику Вечного огня», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале.
Балетмейстер отметил, что помнить и продолжать жить, верить в лучшее, творить искусство — это наш долг. Ранее губернатор области Алексей Текслер и Цискаридзе заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось с целью популяризировать искусство балета.
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