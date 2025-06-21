21 июня 2025

Цискаридзе посетил Вечный огонь вместе с жителями Челябинска. Видео

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Артист во время гастролей нашел возможность почтить память героев
Артист во время гастролей нашел возможность почтить память героев Фото:

Руководитель Академии Русского балета и педагог Николай Цискаридзе посетил Вечный огонь в Челябинске, чтобы почтить память всех тех, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. Об этом артист сообщил в социальных сетях.

«Для нас это день памяти и скорби. И даже во время гастролей в Челябинске мы нашли возможность и время прийти в этот день к памятнику Вечного огня», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале.

Балетмейстер отметил, что помнить и продолжать жить, верить в лучшее, творить искусство — это наш долг. Ранее губернатор области Алексей Текслер и Цискаридзе заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось с целью популяризировать искусство балета. 

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Руководитель Академии Русского балета и педагог Николай Цискаридзе посетил Вечный огонь в Челябинске, чтобы почтить память всех тех, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны. Об этом артист сообщил в социальных сетях. «Для нас это день памяти и скорби. И даже во время гастролей в Челябинске мы нашли возможность и время прийти в этот день к памятнику Вечного огня», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале. Балетмейстер отметил, что помнить и продолжать жить, верить в лучшее, творить искусство — это наш долг. Ранее губернатор области Алексей Текслер и Цискаридзе заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось с целью популяризировать искусство балета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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