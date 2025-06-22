22 июня 2025
21 июня 2025

В Магнитогорске всадник на лошади попал под машину на пешеходном переходе. Видео

В Магнитогорске автомобиль наехал на лошадь с всадником
© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП лошадь поднялась и убежала (архивное фото)
После ДТП лошадь поднялась и убежала (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске автомобиль наехал на мужчину, который верхом на лошади пересекал проезжую часть. Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжавшего поблизости, а также уличная камера наблюдения.

На записи видно, как всадник на лошади на высокой скорости пересекает дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в лошадь врезается машина, в результате чего всадник падает на асфальт, а испуганное животное убегает с места происшествия.

Как завершилась данная история, на данный момент неизвестно. Официальные заявления по этому поводу отсутствуют. 

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В Магнитогорске автомобиль наехал на мужчину, который верхом на лошади пересекал проезжую часть. Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжавшего поблизости, а также уличная камера наблюдения. На записи видно, как всадник на лошади на высокой скорости пересекает дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в лошадь врезается машина, в результате чего всадник падает на асфальт, а испуганное животное убегает с места происшествия. Как завершилась данная история, на данный момент неизвестно. Официальные заявления по этому поводу отсутствуют. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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