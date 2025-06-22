В Магнитогорске автомобиль наехал на мужчину, который верхом на лошади пересекал проезжую часть. Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжавшего поблизости, а также уличная камера наблюдения.
На записи видно, как всадник на лошади на высокой скорости пересекает дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в лошадь врезается машина, в результате чего всадник падает на асфальт, а испуганное животное убегает с места происшествия.
Как завершилась данная история, на данный момент неизвестно. Официальные заявления по этому поводу отсутствуют.
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