Зампостпреда РФ при ООН: на Украине готовят теракты с химоружием

22 марта 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Украинские националисты занимаются подготовкой постановочной провокации с использованием опасных химических веществ. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский. «К нашему глубокому сожалению, наши предсказания по поводу подготовки украинскими националистическими группировками организовать постановочные химические провокации на подконтрольных им территориям начинают становиться явью», — цитирует Дмитрия Полянского РИА «Новости». Он подчеркнул, что РФ предупреждала западных партнеров о подготовке украинскими националистами химических инцидентов, угрожающих жизням мирных людей. В пример российский представитель при ООН привел здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе Украины. Туда радикалы доставили контейнеры с токсичными веществами, запланировав их взрыв в случае приближения российских войск, резюмировал Полянский. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. РФ срочно созвала Совбез ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. ВОЗ порекомендовала Киеву уничтожить все опасные вирусы в биолабораториях. Украинский президент Владимир Зеленский попытался опровергнуть разработку биооружия.