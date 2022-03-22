Владелец кафе заплатит курганцам больше 1 млн рублей

Участники свадебного банкета отправились некачественной едой в кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелец кафе «Райдер» Кетовского района заплатит посетителям, отравившимся на свадебном банкете, больше 1 млн 88 тыс. рублей. Такое решение принял суд по коллективному иску о защите прав потребителей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Управлением Роспотребнадзора по Курганской области подан коллективный иск для защиты прав группы потребителей (20 человек) за некачественно оказанную услугу с требованием выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда, возмещение убытков (средств, потраченных на лечение), штраф. Всего в пользу потребителей присуждено 1 088 708,99 рублей из которых компенсация морального вреда составила 610 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, заказчикам мероприятия должны быть выплачены деньги, потраченные на банкет, а также неустойка. Решение суда не вступило в законную силу.

URA.RU писало, что в январе 2021 года участники свадебного банкета в кафе «Райдер» массово обратились за медпомощью с признаками отравления. По результатам исследований обнаружена Salmonellaгруппа «Д» enteridis. Причиной, вызвавшей инфекционное заболевание, послужил майонез собственного приготовления. Санврачи выявили в кафе многочисленные нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Работа заведения была приостановлена сроком на 90 суток. Повар кафе был привлечен к административной ответственности.

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