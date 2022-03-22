Текслер дал установки по знаковым челябинским стройкам

Текслер поручил закончить все строительные работы в срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов реализовать все строительные планы в полном объеме. Свое поручение губернатор озвучил 23 марта в ходе областного аппаратного совещания.

«Прошу контролировать ход строительства всех социальных объектов на территории муниципалитетов. В условиях, когда происходит удорожание стройматериалов и работ, важно обеспечить неукоснительное соблюдение графиков строительства объектов с бюджетными инвестициями», — сообщил Текслер.

Глава региона потребовал уделить особое внимание ремонтам школ, а также первичному звену здравоохранения и всем тем программам, которые находятся на особом контроле. По всем возникающим проблемам губернатор попросил обращаться в областной минстрой.

На этом же совещании Текслер дал задачу «Областному аптечному складу» увеличить запасы лекарственных препаратов. По словам губернатора, это даст уверенность в том, что лекарства в аптечной сети не закончатся.

На российском рынке идет удорожание целой линейки товаров. Это связано с введением ограничений западными странами в адрес РФ. Главы государств, поддерживающих санкции, хотят таким образом дестабилизировать российскую экономику, навредить миллионам российских граждан. Президент России Владимир Путин определил такие меры как агрессивные и сравнил их с войной.

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