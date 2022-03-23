23 марта 2022

Махонин поручил срочно купить технику для тушения пожаров. «Несмотря на конъюнктуру цены»

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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, мчс, пожарные
Финансирование мероприятия по охране лесов увеличено в три раза Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу оперативно приобрести необходимую технику, которая используется при охране лесов и для тушения пожаров. Об этом он заявил на заседании правительства 24 марта. Трансляция заседания проходила на youtube-канале «Пермский край».

«При сегодняшней ситуации технику надо купить несмотря ни на что, несмотря на конъюнктуру цены. Надо как можно быстрее искать соответствующих поставщиков и производить закупки», — заявил он. Если потребуется, то Беланович должен выйти в правительство с предложением изменения законодательства и купить технику в рамках закупки у единственного поставщика.

По словам Дмитрия Белановича, в 2022 году планируется закупить 23 единицы специализированной техники. Пять пожарных автоцистерн власти поставят в лесопожарные службы «в ближайшее время». Финансирование мероприятий по охране лесов в 2022 году увеличено в три раза и составляет 273,6 млн рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу оперативно приобрести необходимую технику, которая используется при охране лесов и для тушения пожаров. Об этом он заявил на заседании правительства 24 марта. Трансляция заседания проходила на youtube-канале «Пермский край». «При сегодняшней ситуации технику надо купить несмотря ни на что, несмотря на конъюнктуру цены. Надо как можно быстрее искать соответствующих поставщиков и производить закупки», — заявил он. Если потребуется, то Беланович должен выйти в правительство с предложением изменения законодательства и купить технику в рамках закупки у единственного поставщика. По словам Дмитрия Белановича, в 2022 году планируется закупить 23 единицы специализированной техники. Пять пожарных автоцистерн власти поставят в лесопожарные службы «в ближайшее время». Финансирование мероприятий по охране лесов в 2022 году увеличено в три раза и составляет 273,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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