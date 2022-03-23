Финансирование мероприятия по охране лесов увеличено в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу оперативно приобрести необходимую технику, которая используется при охране лесов и для тушения пожаров. Об этом он заявил на заседании правительства 24 марта. Трансляция заседания проходила на youtube-канале «Пермский край».

«При сегодняшней ситуации технику надо купить несмотря ни на что, несмотря на конъюнктуру цены. Надо как можно быстрее искать соответствующих поставщиков и производить закупки», — заявил он. Если потребуется, то Беланович должен выйти в правительство с предложением изменения законодательства и купить технику в рамках закупки у единственного поставщика.

По словам Дмитрия Белановича, в 2022 году планируется закупить 23 единицы специализированной техники. Пять пожарных автоцистерн власти поставят в лесопожарные службы «в ближайшее время». Финансирование мероприятий по охране лесов в 2022 году увеличено в три раза и составляет 273,6 млн рублей.