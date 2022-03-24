Британия готова помогать украинским неонацистам. Еще один министр попался пранкерам

24 марта 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Министр Внутренних дел Великобритании сообщила о готовности англичан к приему националистов из Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Великобритании не боятся украинских неонацистов, националистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать. Об этом заявила министр Внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с популярными российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Однозначно, наши граждане не боятся украинских националистов и готовы им помогать. Мы также запустили программу финансовой поддержки, чтобы люди могли проявлять свою заинтересованность в приеме у себя украинцев», — сказала Прити Пател в ответ на вопрос пранкеров об отношении британцев к националистам и бандеровцам. Видео опубликовано на youtube-канале Кузнецова (Вована), однако оно представляет собой тизер, полная версия выйдет позднее. Один из пранкеров позвонил министру по видеосвязи и с помощью современных технологий выдал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ранее глава британского министерства обороны Бен Уоллес в разговоре с пранкерами заявил, что Великобритания всегда хотела, чтобы Украина вступила в НАТО, именно для этого страна на протяжении пяти последних лет присылала военных специалистов на Украину. Он также отметил, что Минобороны зафиксировало нехватку вооружения в стране, в частности противотанковых ракет, из-за поставок их на Украину. Бен Уоллес сказал, что поддержит любое решение Украины, даже если там будут разрабатывать ядерное оружие. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года объявил о проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны. По словам главы России, операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинскими вооруженными силами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проведение спецоперации «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов», когда РФ обозначила свою самостоятельность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане Великобритании не боятся украинских неонацистов, националистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать. Об этом заявила министр Внутренних дел Великобритании Прити Пател в разговоре с популярными российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Однозначно, наши граждане не боятся украинских националистов и готовы им помогать. Мы также запустили программу финансовой поддержки, чтобы люди могли проявлять свою заинтересованность в приеме у себя украинцев», — сказала Прити Пател в ответ на вопрос пранкеров об отношении британцев к националистам и бандеровцам. Видео опубликовано на youtube-канале Кузнецова (Вована), однако оно представляет собой тизер, полная версия выйдет позднее. Один из пранкеров позвонил министру по видеосвязи и с помощью современных технологий выдал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ранее глава британского министерства обороны Бен Уоллес в разговоре с пранкерами заявил, что Великобритания всегда хотела, чтобы Украина вступила в НАТО, именно для этого страна на протяжении пяти последних лет присылала военных специалистов на Украину. Он также отметил, что Минобороны зафиксировало нехватку вооружения в стране, в частности противотанковых ракет, из-за поставок их на Украину. Бен Уоллес сказал, что поддержит любое решение Украины, даже если там будут разрабатывать ядерное оружие. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года объявил о проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны. По словам главы России, операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинскими вооруженными силами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проведение спецоперации «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов», когда РФ обозначила свою самостоятельность.