В Донбасс выехали военные Южной Осетии

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, военные, техника, донбасс, танк, днр, армия россии
Южная Осетия поможет России в спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Южной Осетии выехали в Донецкую народную республику для участия в российской спецоперации. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.

«Наши ребята едут исполнять воинский с долго гордо поднятым знаменем. <…> Если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь, по соседству с нашей Родиной», — заявил Бибилов в своем официальном telegram-канале.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженные силы России осуществляют на различных направлениях. Уже заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, пишет RT. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Военнослужащие Южной Осетии выехали в Донецкую народную республику для участия в российской спецоперации. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. «Наши ребята едут исполнять воинский с долго гордо поднятым знаменем. <…> Если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь, по соседству с нашей Родиной», — заявил Бибилов в своем официальном telegram-канале. Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженные силы России осуществляют на различных направлениях. Уже заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, пишет RT. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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