В Донбасс выехали военные Южной Осетии

Южная Осетия поможет России в спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Южной Осетии выехали в Донецкую народную республику для участия в российской спецоперации. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.

«Наши ребята едут исполнять воинский с долго гордо поднятым знаменем. <…> Если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь, по соседству с нашей Родиной», — заявил Бибилов в своем официальном telegram-канале.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженные силы России осуществляют на различных направлениях. Уже заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, пишет RT. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.