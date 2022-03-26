В ГИБДД назвали три причины, по которым тюменцы пьют за рулем

В Госавтоинспекции назвали три причины, по которым жители Тюменской области садятся пьяными за руль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чаще всего жители Тюменской области садятся пьяными за руль, чтобы съездить в магазин за алкоголем, подвезти знакомого домой или уехать из бани. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Там добавили, что за прошедшие выходные на дорогах региона в нетрезвом состоянии был задержан 41 водитель.

«За добавкой — ездили в кафе, в магазин, в ларек на соседней улице, в соседний населенный пункт — самая распространенная причина пьяной езды. Среди таких водителей „отличился“ 29-летний житель села Солобоево Исетского района. Выпил дома полтора литра пива, затем на „Жигулях“ седьмой модели поехал до кафе за добавкой. Прав на управленик транспортом не имеет. Показания алкотестера составили 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — пояснили в тюменском УГИБДД.

Второй по популярности причиной, по которой тюменцы садились пьяными за руль на прошедших выходных, стала помощь друзьям, которых нетрезвые автовладельцы решили подвезти домой. Замыкает топ-3 рейтинга ГИБДД поездка в баню.

«Если первые две причины, как правило, остаются неизменны, третья в эти выходные неожиданно вырвалась в топ. Группу представляет 40-летняя жительница Ишима, задержанная пьяной за рулем автомобиля „Ниссан Пульсар“ в селе Плешково Ишимского района на автомобиле ВАЗ-2107. Показания алкотестера — 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина выпила полтора литра пива в бане в гостях и поехала домой», — добавили в Госавтоинспекции.

Также к «уважительным» причинам для пьяной езды тюменские водители отнесли поездку за дровами и вывоз мусора. Некоторые из них заявили госавтоинспекторам, что просто хотели переставить машину.

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