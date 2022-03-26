Тюменских студентов будут вербовать для работы чиновниками

28 марта 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Студентов включат в резерв, из которого можно будет попасть на работу в правительство и мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские власти хотят создать молодежный кадровый резерв из студентов, которых будут обучать для дальнейшей работы в правительстве и мэриях. Соответствующий проект постановления размещен на портале для обсуждения нормативных актов. «Проект „О Молодежном кадровом резерве Тюменской области“ разработан в целях выявления талантливой молодежи и создания условий для эффективной подготовки перспективных кадров для исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления. Кандидатами в резерв могут быть совершеннолетние граждане, имеющие не менее 70% оценок „хорошо“ и „отлично“ по результатам всех сессий», — говорится в проекте постановления губернатора региона. В резерв смогут подать заявки второкурсники ссузов, а также студенты первых (обучающиеся по программе магистратуры), третьих (на программе бакалавриата) и четвертых (учащиеся по программам специалитета) курсов вузов. При этом перечень требований, которым должны соответствовать кандидаты, будет утверждать аппарат губернатора, исходя из потребностей органов власти в специалистах. Отбор будет конкурсным: молодежь должна будет пройти собеседования и тестирования, подготовить рефераты и преодолеть другие испытания. В случае попадания в резерв студентов ждут семинары, тренинги и иные обучающие мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские власти хотят создать молодежный кадровый резерв из студентов, которых будут обучать для дальнейшей работы в правительстве и мэриях. Соответствующий проект постановления размещен на портале для обсуждения нормативных актов. «Проект „О Молодежном кадровом резерве Тюменской области“ разработан в целях выявления талантливой молодежи и создания условий для эффективной подготовки перспективных кадров для исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления. Кандидатами в резерв могут быть совершеннолетние граждане, имеющие не менее 70% оценок „хорошо“ и „отлично“ по результатам всех сессий», — говорится в проекте постановления губернатора региона. В резерв смогут подать заявки второкурсники ссузов, а также студенты первых (обучающиеся по программе магистратуры), третьих (на программе бакалавриата) и четвертых (учащиеся по программам специалитета) курсов вузов. При этом перечень требований, которым должны соответствовать кандидаты, будет утверждать аппарат губернатора, исходя из потребностей органов власти в специалистах. Отбор будет конкурсным: молодежь должна будет пройти собеседования и тестирования, подготовить рефераты и преодолеть другие испытания. В случае попадания в резерв студентов ждут семинары, тренинги и иные обучающие мероприятия.