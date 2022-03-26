26 марта 2022
25 марта 2022

Тюменских студентов будут вербовать для работы чиновниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, обучение, учеба, высшее образование, занятия, студенты, масочный режим
Студентов включат в резерв, из которого можно будет попасть на работу в правительство и мэрии Фото:

Тюменские власти хотят создать молодежный кадровый резерв из студентов, которых будут обучать для дальнейшей работы в правительстве и мэриях. Соответствующий проект постановления размещен на портале для обсуждения нормативных актов.

«Проект „О Молодежном кадровом резерве Тюменской области“ разработан в целях выявления талантливой молодежи и создания условий для эффективной подготовки перспективных кадров для исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления. Кандидатами в резерв могут быть совершеннолетние граждане, имеющие не менее 70% оценок „хорошо“ и „отлично“ по результатам всех сессий», — говорится в проекте постановления губернатора региона.

В резерв смогут подать заявки второкурсники ссузов, а также студенты первых (обучающиеся по программе магистратуры), третьих (на программе бакалавриата) и четвертых (учащиеся по программам специалитета) курсов вузов. При этом перечень требований, которым должны соответствовать кандидаты, будет утверждать аппарат губернатора, исходя из потребностей органов власти в специалистах.

Отбор будет конкурсным: молодежь должна будет пройти собеседования и тестирования, подготовить рефераты и преодолеть другие испытания. В случае попадания в резерв студентов ждут семинары, тренинги и иные обучающие мероприятия.

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Тюменские власти хотят создать молодежный кадровый резерв из студентов, которых будут обучать для дальнейшей работы в правительстве и мэриях. Соответствующий проект постановления размещен на портале для обсуждения нормативных актов. «Проект „О Молодежном кадровом резерве Тюменской области“ разработан в целях выявления талантливой молодежи и создания условий для эффективной подготовки перспективных кадров для исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления. Кандидатами в резерв могут быть совершеннолетние граждане, имеющие не менее 70% оценок „хорошо“ и „отлично“ по результатам всех сессий», — говорится в проекте постановления губернатора региона. В резерв смогут подать заявки второкурсники ссузов, а также студенты первых (обучающиеся по программе магистратуры), третьих (на программе бакалавриата) и четвертых (учащиеся по программам специалитета) курсов вузов. При этом перечень требований, которым должны соответствовать кандидаты, будет утверждать аппарат губернатора, исходя из потребностей органов власти в специалистах. Отбор будет конкурсным: молодежь должна будет пройти собеседования и тестирования, подготовить рефераты и преодолеть другие испытания. В случае попадания в резерв студентов ждут семинары, тренинги и иные обучающие мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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