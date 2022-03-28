В Екатеринбурге подскочили цены на противозачаточные и их все сложнее найти Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В аптеках Екатеринбурга сложно купить противозачаточные препараты, а цены на данный вид контрацепции выросли в среднем на 300 рублей. Об этом рассказали местные жительницы.

«Я уже давно пользуюсь таблетками „Ярина“ за 2,8 тысячи, а теперь должна платить на тысячу дороже? С такими ценами, девочки, кажется, придется нам всем рожать. В аптеке говорят, что цены могут вырасти еще больше», — приводит слова одной из читательниц портал E1.RU.

Подорожали и экстренные контрацептивы, которые принимают после незащищенного полового акта. Так, препарат «Постинор» стоит 729 рублей вместо прежних 511. При этом из продажи практически пропали такие противозачаточные, как «Видора», «Лея» и «Анабелла».

Рост цен на противозачаточные препараты объяснил глава аптечного агрегатора «Ценываптеках.рф» Евгений Мальцев. По его словам, подорожание происходит из-за того, что иностранные производители поставляют в РФ товары по валюте, а их стоимость растет соответственно падению рубля.

Ранее читатели URA.RU отметили, что в аптеках Екатеринбурга стало сложно купить препарат, предназначенный для устранения симптомов гормонального дисбаланса, а также улучшения эмоционального и физического состояния женщины. По индивидуальному назначению это лекарство применяют и для профилактики постменопаузального остеопороза. Речь идет о «Фемостоне», который содержит действующее вещество «Эстрадиол — эстроген».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России.

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