28 марта 2022

На Челябинскую область надвигается снежный шторм

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду Фото:

На Челябинскую область надвигается снежный шторм. По данным челябинского гидрометцентра, непогода задержится в регионе на несколько дней.

«Вечером 29 марта, ночью и днем 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Помимо ветра в эти дни на область обрушатся осадки в видео мокрого снега, а также метели. На дорогах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

Ранее челябинские синоптики предупреждали жителей области о смене погоды. Снегопады и метели, по мнению специалистов, сменятся дождями. Дневная температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

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На Челябинскую область надвигается снежный шторм. По данным челябинского гидрометцентра, непогода задержится в регионе на несколько дней. «Вечером 29 марта, ночью и днем 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Помимо ветра в эти дни на область обрушатся осадки в видео мокрого снега, а также метели. На дорогах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах», — говорится в сообщении областного ЦГМС. Ранее челябинские синоптики предупреждали жителей области о смене погоды. Снегопады и метели, по мнению специалистов, сменятся дождями. Дневная температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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