Ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинскую область надвигается снежный шторм. По данным челябинского гидрометцентра, непогода задержится в регионе на несколько дней.

«Вечером 29 марта, ночью и днем 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Помимо ветра в эти дни на область обрушатся осадки в видео мокрого снега, а также метели. На дорогах ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

Ранее челябинские синоптики предупреждали жителей области о смене погоды. Снегопады и метели, по мнению специалистов, сменятся дождями. Дневная температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.