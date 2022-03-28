28 марта 2022

В Челябинской области метели сменятся дождями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Челябинск, снег, непогода, дождь
С потеплением бураны в Челябинске перейдут в мокрый снег и дожди Фото:

Снегопады и метели в Челябинской области, начавшиеся 28 марта, в ближайшие несколько суток сменятся дождями. Дневные температуры приблизятся к 10 градусам тепла. Это следует из прогноза челябинского гидрометцентра.

«Снег и метели, продолжающиеся в течение дня 29 марта, днем 30 марта перейдут в мокрый снег и небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 9 градусов. В ночь на четверг, 31 марта, похолодает: температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

При этом на протяжении трех суток — 29, 30 и 31 марта — ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18-18 метров в секунду.

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Снегопады и метели в Челябинской области, начавшиеся 28 марта, в ближайшие несколько суток сменятся дождями. Дневные температуры приблизятся к 10 градусам тепла. Это следует из прогноза челябинского гидрометцентра. «Снег и метели, продолжающиеся в течение дня 29 марта, днем 30 марта перейдут в мокрый снег и небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 9 градусов. В ночь на четверг, 31 марта, похолодает: температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. При этом на протяжении трех суток — 29, 30 и 31 марта — ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18-18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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