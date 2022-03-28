С потеплением бураны в Челябинске перейдут в мокрый снег и дожди Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Снегопады и метели в Челябинской области, начавшиеся 28 марта, в ближайшие несколько суток сменятся дождями. Дневные температуры приблизятся к 10 градусам тепла. Это следует из прогноза челябинского гидрометцентра.

«Снег и метели, продолжающиеся в течение дня 29 марта, днем 30 марта перейдут в мокрый снег и небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 9 градусов. В ночь на четверг, 31 марта, похолодает: температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

При этом на протяжении трех суток — 29, 30 и 31 марта — ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18-18 метров в секунду.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС