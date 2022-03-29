Жители Тюмени не могут записаться на прием в областную стоматологию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени жалуются на условия приема пациентов в ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника». Пост с жалобой на работу стоматологии опубликовали в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«Обращаю внимание департамента здравоохранения Тюменской области на издевательскую и унизительную процедуру записи на прием к специалистам. Запись строго по телефону с 7:45 до 8 часов утра. 15 минут страха и ненависти с самого утра. Придешь лично — отказ. Если ты на линии в очереди, то по завершению 15 минут тебя сбрасывают. В очереди на платные услуги у них попроще. Она поменьше и оператор не отключается. Вынуждают, так сказать, нести деньги в кассу учреждения», — пишет автор поста Оля Чернова.

В комментариях пользователи рекомендуют автору обращаться в платные клиники. «Лучше переплатить, чем ждать и маяться, а зубная боль или то, что связано с зубами — это страшнее некуда», — пишет Марина Иванова. «Для этого и открывают платные медучреждения, чтобы люди обращались и платили, отчаявшись попасть в простую поликлинику», — прокомментировала Рина Пропкова. В большинстве случаев тюменцы не удивлены таким отношением к людям.

В контактном центре областной стоматологии агентству рассказали, что обращений с жалобами от пациентов не поступало. «Записаться на прием можно по телефонам, которые указаны на сайте в любой день в рабочие часы стоматологии», — сообщили в приемной главного врача. Также URA.RU отправило письменный запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области.

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