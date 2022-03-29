Дебоширы из Ноябрьска второй раз за неделю устроили драку

Пара из Ноябрьска устроила драку в баре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Скандальная пара из Ноябрьска (ЯНАО) снова устроила драку, но уже в баре « Не Угли». В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с камер наблюдения, где женщина избивает сотрудницу ночного клуба на глазах посетителей.

«А вы узнали наших героев? Место действия „Не угли“. И, кстати, кто знает этих людей?», — пишут в группе «Происшествия Ноябрьск».

В комментариях жители города сразу заявили, что это пара уже участвовала в другой драке, а именно — в пивном магазине «Жигулевский». Горожане просят полицию установить личности дебоширов и привлечь их к ответственности.

«Это опять та же парочка? У них что, променад по заведениям? Просто пиар себе делают на весь город. Я надеюсь, девочка из гардероба написала заявление», — пишут жители Ноябрьска в комментариях.

Агентство обратилось для получения комментария в бар «Не Угли». Но по известным номерам никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в пивном магазине Ноябрьска «Жигулевский» произошла драка между посетителями и сотрудниками. Покупатели попытались обвинить продавцов в начале конфликта, но позже сотрудники опровергли эту информацию. В УМВД по ЯНАО сообщили, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.