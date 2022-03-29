29 марта 2022
28 марта 2022

Дебоширы из Ноябрьска второй раз за неделю устроили драку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Пара из Ноябрьска устроила драку в баре Фото:

Скандальная пара из Ноябрьска (ЯНАО) снова устроила драку, но уже в баре « Не Угли». В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с камер наблюдения, где женщина избивает сотрудницу ночного клуба на глазах посетителей.

«А вы узнали наших героев? Место действия „Не угли“. И, кстати, кто знает этих людей?», — пишут в группе «Происшествия Ноябрьск».

В комментариях жители города сразу заявили, что это пара уже участвовала в другой драке, а именно — в пивном магазине «Жигулевский». Горожане просят полицию установить личности дебоширов и привлечь их к ответственности.

«Это опять та же парочка? У них что, променад по заведениям? Просто пиар себе делают на весь город. Я надеюсь, девочка из гардероба написала заявление», — пишут жители Ноябрьска в комментариях.

Агентство обратилось для получения комментария в бар «Не Угли». Но по известным номерам никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в пивном магазине Ноябрьска «Жигулевский» произошла драка между посетителями и сотрудниками. Покупатели попытались обвинить продавцов в начале конфликта, но позже сотрудники опровергли эту информацию. В УМВД по ЯНАО сообщили, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Скандальная пара из Ноябрьска (ЯНАО) снова устроила драку, но уже в баре « Не Угли». В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с камер наблюдения, где женщина избивает сотрудницу ночного клуба на глазах посетителей. «А вы узнали наших героев? Место действия „Не угли“. И, кстати, кто знает этих людей?», — пишут в группе «Происшествия Ноябрьск». В комментариях жители города сразу заявили, что это пара уже участвовала в другой драке, а именно — в пивном магазине «Жигулевский». Горожане просят полицию установить личности дебоширов и привлечь их к ответственности. «Это опять та же парочка? У них что, променад по заведениям? Просто пиар себе делают на весь город. Я надеюсь, девочка из гардероба написала заявление», — пишут жители Ноябрьска в комментариях. Агентство обратилось для получения комментария в бар «Не Угли». Но по известным номерам никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в пивном магазине Ноябрьска «Жигулевский» произошла драка между посетителями и сотрудниками. Покупатели попытались обвинить продавцов в начале конфликта, но позже сотрудники опровергли эту информацию. В УМВД по ЯНАО сообщили, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...