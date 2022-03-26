В ЯНАО в алкомаркете покупатели устроили драку с продавцами

Покупатели вызвали «скорую помощь» на место конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пивном магазине «Жигулевский» в Ноябрьске (ЯНАО) произошла драка между посетителями и сотрудниками. Покупатели попытались обвинить продавцов в начале конфликта, но позже сотрудники опровергли эту информацию. Данный инцидент был заснят на видео и выложен в социальных сетях.

«Вот так встречают посетителей. Вот этот человек избил моего парня. Просто ни за что», — сообщает в опубликованном видеоролике в группе «Происшествия Ноябрьск» посетительница. В ответ сотрудники магазина выложили в группу в соцсети «ВКонтатке» «Происшествия Ноябрьск» запись с камер наблюдения, где видно, что посетитель сам начал драку. Работники рассказали, что нетрезвые посетители оскорбили их по национальному признаку. Продавцы делали все, чтобы не допустить драки. Покупатели вызвали на место конфликта «скорую».

«Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД по ЯНАО. Устанавливаются причины конфликта.