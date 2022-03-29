Губернатор ХМАО собирается проиндексировать пенсии

Губернатор ХМАО Наталья Комарова хочет увелчить страховую часть пенсии югорчан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проиндексирует страховую часть пенсии югорчан на 8,6%. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры по итогам заседания координационного совета по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения.

«[Заместитель губернатора ХМАО] Всеволод Кольцов, предваряя заседание, напомнил о мерах, принимаемых правительством автономного округа для поддержки югорчан старшего поколения. Он отметил, что вслед за федеральными решениями, губернатором автономного округа Наталией Комаровой принято решение о доиндексации страховых пенсий на 8,6%. Проводятся мероприятия, направленные на удержание цен на продукты питания широкой линейки потребления, сохранение и развитие достигнутого уровня качества медицинской помощи и социальных услуг», — говорится в сообщении югорских властей.

В департаменте социального развития Югры сообщили, что на 1 марта в регионе проживают 453 тысячи пенсионеров, из них неработающие составляют 322 тысяч человек. Социальную поддержку и повышение материальной обеспеченности получат порядка 140 тысяч пенсионеров.

URA.RU ранее сообщало, что депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный лоббирует на федеральном уровне принятие решения об увеличении северных пенсий. Эта идея будет обсуждаться на уровне российского Минтруда.