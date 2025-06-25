25 июня 2025

Вахтовик из ХМАО отсудил пять миллионов рублей за ожоги при пожаре на месторождении

Нефтяник из ХМАО обгорел во время пожара на месторождении и отсудил компенсацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик обгорел во время пожара на месторождении в ХМАО и отсудил пять миллионов рублей
Вахтовик обгорел во время пожара на месторождении в ХМАО и отсудил пять миллионов рублей Фото:

Суд взыскал более пяти миллионов рублей в пользу вахтовика, получившего тяжелые ожоги во время работ на Южно-Приобском месторождении в ХМАО. Нефтяник работал мотористом цементировочного агрегата компании «КАТКонефть», указано в судебных документах, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Моторист цементировочного агрегата компании „КАТКонефть“ обратился в суд ХМАО с исковым заявлением о возмещении утраченного заработка, о взыскании причитающихся платежей единовременно, о взыскании компенсации морального вреда. На гидроциклонной установке кустовой площадки произошло возгорание газовоздушной смеси, от чего на истце загорелась верхняя одежда, в результате чего ему причинены тяжкие телесные повреждения. Суд постановил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда и утраченный заработок. Общая сумма составила 5 675 557,03 рубля», — указано в судебном решении.

Мужчина работал вахтами на месторождении в ХМАО. Летом 2020 года во время проведения операции гидроразрыва пласта на кустовой площадке Южно-Приобского месторождения произошел пожар. На нефтянике загорелась одежда, и он получил серьезные ожоги, долго лечился. Вахтовик получил инвалидность, и ему пришлось уволиться по состоянию здоровья.

Комиссия по расследованию несчастного случая с участием Ростехнадзора показала, что оборудование использовалось с нарушениями, а условия труда не соответствовали требованиям безопасности. Суд установил вину работодателя и обязал выплатить компенсацию.

Первая судебная инстанция присудила рабочему более крупную сумму и ежемесячные выплаты. Апелляция снизила размер выплат, потому что часть денег пострадавший уже получил от государства через Фонд социального страхования.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию «КАТКонефть» с просьбой прокомментировать решение суда. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что на нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар. Это произошло в 65-ти километрах от Ханты-Мансийска.

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Суд взыскал более пяти миллионов рублей в пользу вахтовика, получившего тяжелые ожоги во время работ на Южно-Приобском месторождении в ХМАО. Нефтяник работал мотористом цементировочного агрегата компании «КАТКонефть», указано в судебных документах, с которыми ознакомилось URA.RU. «Моторист цементировочного агрегата компании „КАТКонефть“ обратился в суд ХМАО с исковым заявлением о возмещении утраченного заработка, о взыскании причитающихся платежей единовременно, о взыскании компенсации морального вреда. На гидроциклонной установке кустовой площадки произошло возгорание газовоздушной смеси, от чего на истце загорелась верхняя одежда, в результате чего ему причинены тяжкие телесные повреждения. Суд постановил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда и утраченный заработок. Общая сумма составила 5 675 557,03 рубля», — указано в судебном решении. Мужчина работал вахтами на месторождении в ХМАО. Летом 2020 года во время проведения операции гидроразрыва пласта на кустовой площадке Южно-Приобского месторождения произошел пожар. На нефтянике загорелась одежда, и он получил серьезные ожоги, долго лечился. Вахтовик получил инвалидность, и ему пришлось уволиться по состоянию здоровья. Комиссия по расследованию несчастного случая с участием Ростехнадзора показала, что оборудование использовалось с нарушениями, а условия труда не соответствовали требованиям безопасности. Суд установил вину работодателя и обязал выплатить компенсацию. Первая судебная инстанция присудила рабочему более крупную сумму и ежемесячные выплаты. Апелляция снизила размер выплат, потому что часть денег пострадавший уже получил от государства через Фонд социального страхования. Агентство URA.RU направило запрос в компанию «КАТКонефть» с просьбой прокомментировать решение суда. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что на нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар. Это произошло в 65-ти километрах от Ханты-Мансийска.
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