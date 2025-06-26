В Нефтеюганске сорваны сроки ремонта городского фонтана

В Нефтеюганске подрядчик сорвал сроки ремонта городского фонтана, который перестал работать еще со времен пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Фонтан в этом году не запустят, его готовность на данный момент — 15%. Контракт с подрядчиком будет расторгнут», — рассказал собеседник агентства. Сам фонтан закрыли еще в период пандемии коронавируса для того, чтобы у единственного городского фонтана не скапливались люди. Год спустя после консервации сооружение не стали запускать из-за его технического состояния.
Изначально ремонт фонтана планировалось завершить до конца 2024 года. Однако потом сроки перенеслись. Мэрия Нефтеюганска обещала, что работы будут закончены до конца мая, но они вновь оказались сорваны. «Подрядчик успел освоить 15 миллионов рублей из 60. Он просил у чиновников добавить еще 20 миллионов рублей, потому что утверждал, что в ходе работ обнаружились скрытые дефекты. Но ему на уступки не пошли, — рассказал инсайдер.
До представителей подрядчика и головного офиса ООО «Вешка» по телефонам, указанным на паспорте объекта, журналисту агентства дозвониться не удалось. В мэрию Нефтеюганска отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются на лошадей, которые выпущены на самовыгул в городе. По их словам, животные воруют мусор из контейнеров, разбрасывают его, а также устраивают скачки во дворах, где гуляют дети.
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