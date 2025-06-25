В ХМАО врачи вдвое увеличили число телемедицинских консультаций

В Югре число телемедицинских консультаций вырастет вдвое. В течение года помощь врачей благодаря цифровым сервисам получат 88 тысяч жителей региона. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов.
«В 2025 году планируем увеличить число ТМК вдвое, до 88 000. Работают десять телемедицинских центров на базе третьего уровня медорганизаций. Развиваем видео-консультации „врач–пациент–эксперт“ даже в труднодоступных точках. Инфраструктура — от залов консилиумов до кабинетов ТМК в ФАПах — уже создана», — сообщил в своем telegram-канале Роман Паськов, подводя итоги первого дня XVI Международного IT-форума, который проходит в Ханты-Мансийске.
По словам главы ведомства, в ХМАО цифровые технологии в медицине внедряются повсеместно и весьма успешно. Так, в последний год жители округа оформили более 2,2 млн электронных записей к врачу — это более восьми тысяч ежедневно, при этом 93% из них через Госуслуги.
Также отмечено, что Югра входит в число лидеров цифрового перехода в здравоохранении: за год в региональной системе передано свыше 52 миллионов электронных медицинских документов. В 2024 году в медицинских учреждениях внедрили 87 видов электронных медицинских документов, включая рецепты, лабораторные заключения и протоколы — все они доступны жителям региона через личный кабинет Госуслуг.
Ранее URA.RU сообщало, что в травматологической больнице Сургута (ХМАО) впервые в округе провели операцию по восстановлению части костей черепа с использованием 3D-технологий. На специальном устройстве была смоделирована точная копия утраченного участка, а затем создана и отлита силиконовая форма, из которой уже прямо во время операции был изготовлен имплант.
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