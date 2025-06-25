В ХМАО взлетели цены на самый популярный бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость 92-го бензина за год выросла более чем на 10%. В среднем по региону топливо стоит около 56 рублей, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 составляет 56,17 рублей. В конце июня 2024 года средняя цена была на уровне 50,52 рублей. Рост составляет 11%», — следует из данных службы статистики. Примерно на столько же подорожал 95-й бензин, который сейчас стоит около 60 рублей.
Среди крупнейших городов региона 92-е топливо дороже всего продают в Ханты-Мансийске, где цена доходит до 57 рублей. А в Сургуте и Нижневартовске этот бензин продают по 56 и 55 рублей соответственно.
Бензин АИ-95 в окружной столице обойдется около 62 рублей. В Сургуте его продают по 60, а в Нижневартовске — по 59 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о городах с самым дешевым бензином. Тогда речь шла о Мегионе, Нягани и Нижневартовске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!