25 июня 2025

В ХМАО взлетели цены на самый популярный бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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92-й бензин в Югре подорожал более чем на 10%
92-й бензин в Югре подорожал более чем на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость 92-го бензина за год выросла более чем на 10%. В среднем по региону топливо стоит около 56 рублей, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 составляет 56,17 рублей. В конце июня 2024 года средняя цена была на уровне 50,52 рублей. Рост составляет 11%», — следует из данных службы статистики. Примерно на столько же подорожал 95-й бензин, который сейчас стоит около 60 рублей.

Среди крупнейших городов региона 92-е топливо дороже всего продают в Ханты-Мансийске, где цена доходит до 57 рублей. А в Сургуте и Нижневартовске этот бензин продают по 56 и 55 рублей соответственно.

Бензин АИ-95 в окружной столице обойдется около 62 рублей. В Сургуте его продают по 60, а в Нижневартовске — по 59 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о городах с самым дешевым бензином. Тогда речь шла о Мегионе, Нягани и Нижневартовске.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость 92-го бензина за год выросла более чем на 10%. В среднем по региону топливо стоит около 56 рублей, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 составляет 56,17 рублей. В конце июня 2024 года средняя цена была на уровне 50,52 рублей. Рост составляет 11%», — следует из данных службы статистики. Примерно на столько же подорожал 95-й бензин, который сейчас стоит около 60 рублей. Среди крупнейших городов региона 92-е топливо дороже всего продают в Ханты-Мансийске, где цена доходит до 57 рублей. А в Сургуте и Нижневартовске этот бензин продают по 56 и 55 рублей соответственно. Бензин АИ-95 в окружной столице обойдется около 62 рублей. В Сургуте его продают по 60, а в Нижневартовске — по 59 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о городах с самым дешевым бензином. Тогда речь шла о Мегионе, Нягани и Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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