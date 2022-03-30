30 марта 2022
29 марта 2022

В ХМАО рыбозаводы отказываются от разведения импортной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбозавод. Поселок Излучинск. Нижневартовский район, рыба
Рыбозаводы в ХМАО стали отказываться от разведения импортной рыбы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Производители рыбы в ХМАО стали отказываться от разведения импортной рыбы, такой, например, как семга и форель. Это связано со значительным ростом закупочной цены. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор Ханты-Мансийского «Рыбокомбината» Сергей Андрейченко.

«Значительно подорожали позиции на импортную рыбу, до двух раз. Соответственно и спрос на нее становится меньше, так как покупательская способность не растет. Пока имеются запасы, мы продаем ее по прежней цене. Но уже сейчас переходим на новые виды продукции, отечественной. В основном сейчас это язь», — рассказал Андрейченко.

Он добавил, что раньше рыба поступала из Чили, Норвегии и Канады. На данный момент из-за кратного изменения цены, от новых поставок рыбы приходится отказываться. «Тем не менее останется народная рыба — сельдь, скумбрия, килька. Ее никто не отменял, мы ее сами ловим, это морская рыба. Только речная рыба, конечно, не останется», — сказал Андрейченко.

Ранее URA.RU писало, что в связи с санкциями Запада в ресторанах ХМАО заканчиваются запасы красной рыбы, алкоголя и других напитков. Отказ ресторанов от импортной рыбы и морепродуктов связан со значительным повышением закупочной стоимости.

США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Лидеры западных стран в своих заявлениях говорили, что должны нанести удар по всей экономике РФ, социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеет все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Производители рыбы в ХМАО стали отказываться от разведения импортной рыбы, такой, например, как семга и форель. Это связано со значительным ростом закупочной цены. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор Ханты-Мансийского «Рыбокомбината» Сергей Андрейченко. «Значительно подорожали позиции на импортную рыбу, до двух раз. Соответственно и спрос на нее становится меньше, так как покупательская способность не растет. Пока имеются запасы, мы продаем ее по прежней цене. Но уже сейчас переходим на новые виды продукции, отечественной. В основном сейчас это язь», — рассказал Андрейченко. Он добавил, что раньше рыба поступала из Чили, Норвегии и Канады. На данный момент из-за кратного изменения цены, от новых поставок рыбы приходится отказываться. «Тем не менее останется народная рыба — сельдь, скумбрия, килька. Ее никто не отменял, мы ее сами ловим, это морская рыба. Только речная рыба, конечно, не останется», — сказал Андрейченко. Ранее URA.RU писало, что в связи с санкциями Запада в ресторанах ХМАО заканчиваются запасы красной рыбы, алкоголя и других напитков. Отказ ресторанов от импортной рыбы и морепродуктов связан со значительным повышением закупочной стоимости. США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Лидеры западных стран в своих заявлениях говорили, что должны нанести удар по всей экономике РФ, социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеет все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...