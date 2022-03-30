В ХМАО рыбозаводы отказываются от разведения импортной рыбы

Рыбозаводы в ХМАО стали отказываться от разведения импортной рыбы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Производители рыбы в ХМАО стали отказываться от разведения импортной рыбы, такой, например, как семга и форель. Это связано со значительным ростом закупочной цены. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор Ханты-Мансийского «Рыбокомбината» Сергей Андрейченко.

«Значительно подорожали позиции на импортную рыбу, до двух раз. Соответственно и спрос на нее становится меньше, так как покупательская способность не растет. Пока имеются запасы, мы продаем ее по прежней цене. Но уже сейчас переходим на новые виды продукции, отечественной. В основном сейчас это язь», — рассказал Андрейченко.

Он добавил, что раньше рыба поступала из Чили, Норвегии и Канады. На данный момент из-за кратного изменения цены, от новых поставок рыбы приходится отказываться. «Тем не менее останется народная рыба — сельдь, скумбрия, килька. Ее никто не отменял, мы ее сами ловим, это морская рыба. Только речная рыба, конечно, не останется», — сказал Андрейченко.

Ранее URA.RU писало, что в связи с санкциями Запада в ресторанах ХМАО заканчиваются запасы красной рыбы, алкоголя и других напитков. Отказ ресторанов от импортной рыбы и морепродуктов связан со значительным повышением закупочной стоимости.

США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Лидеры западных стран в своих заявлениях говорили, что должны нанести удар по всей экономике РФ, социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеет все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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