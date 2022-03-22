22 марта 2022
21 марта 2022

Из-за санкций в ресторанах ХМАО кончаются алкоголь и красная рыба

© Служба новостей «URA.RU»
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Постное меню от Михаила Аракелова в ресторане Carbonara. Екатеринбург, меню, carbonara, ресторан
В ХМАО рестораны лишаются запасов алкоголя и красной рыбы Фото:

В ресторанах ХМАО, из-за санкций западных стран, заканчиваются запасы красной рыбы, алкоголя и других напитков. При этом, по словам рестораторов, в среднем цена на меню уже выросла на 35-70%, а некоторые блюда подорожали в два раза. Об этом URA.RU рассказали управляющие ресторанов из ХМАО.

«Поставщики говорят о том, что существует запас продуктов на 2-3 месяца, после этого будет понятно, чего точно не станет», — сказал один из управляющих, попросивший об аниномности. «Поставщики сами не знают, какая будет ситуация завтра. То что есть — сегодня предлагают, но уже завтра этого может не быть. Иностранные вина в Россию, в большинстве случаев, уже не отгружают. Какие-то позиции выйдут с рынка, какие-то останутся, но ценовая политика однозначно изменится, изменилась уже сейчас», — рассказал другой бизнесмен из Ханты-Мансийска.

Рестораторы заявляют, что из меню баров пропадут напитки компании Bacardi (популярные вермуты, игристые вина, некоторые виды виски), французские вина, а также напитки бренда Coca-Cola. Вместе с этим, из-за резкого роста в цене, большинству ресторанов придется отказаться от морепродуктов и красной рыбы. «Морепродукты, красная рыба, в частности форель, семга, лососи, подорожали в два раза. Конечно, рентабельнее вывести эту позицию из меню, что, собственно, сейчас и происходит в большинстве заведений», — резюмировал ресторатор.

Ранее URA.RU писало, что после начала США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, в своих заявлениях говорили, что они должны нанести удар по всей экономике РФ, социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеет все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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В ресторанах ХМАО, из-за санкций западных стран, заканчиваются запасы красной рыбы, алкоголя и других напитков. При этом, по словам рестораторов, в среднем цена на меню уже выросла на 35-70%, а некоторые блюда подорожали в два раза. Об этом URA.RU рассказали управляющие ресторанов из ХМАО. «Поставщики говорят о том, что существует запас продуктов на 2-3 месяца, после этого будет понятно, чего точно не станет», — сказал один из управляющих, попросивший об аниномности. «Поставщики сами не знают, какая будет ситуация завтра. То что есть — сегодня предлагают, но уже завтра этого может не быть. Иностранные вина в Россию, в большинстве случаев, уже не отгружают. Какие-то позиции выйдут с рынка, какие-то останутся, но ценовая политика однозначно изменится, изменилась уже сейчас», — рассказал другой бизнесмен из Ханты-Мансийска. Рестораторы заявляют, что из меню баров пропадут напитки компании Bacardi (популярные вермуты, игристые вина, некоторые виды виски), французские вина, а также напитки бренда Coca-Cola. Вместе с этим, из-за резкого роста в цене, большинству ресторанов придется отказаться от морепродуктов и красной рыбы. «Морепродукты, красная рыба, в частности форель, семга, лососи, подорожали в два раза. Конечно, рентабельнее вывести эту позицию из меню, что, собственно, сейчас и происходит в большинстве заведений», — резюмировал ресторатор. Ранее URA.RU писало, что после начала США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, в своих заявлениях говорили, что они должны нанести удар по всей экономике РФ, социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеет все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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