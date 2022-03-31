В Генштабе успокоили россиян, призванных на срочную службу

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, берцы, военная форма
Генштаб отметил, что весенний призыв 2022 года не связан с военной операцией на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Весенний призыв солдат-срочников в армию никак не связан с проведением спецоперации России на Украине. Об этом сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский. Там отметили, что в операции принимают участие лишь контрактники и офицеры.

«Весенний призыв никак не связан с военной операцией на Украине. В специальной военной операции задействованы только офицеры и контрактники. Ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24»

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля.

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Весенний призыв солдат-срочников в армию никак не связан с проведением спецоперации России на Украине. Об этом сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский. Там отметили, что в операции принимают участие лишь контрактники и офицеры. «Весенний призыв никак не связан с военной операцией на Украине. В специальной военной операции задействованы только офицеры и контрактники. Ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24» Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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