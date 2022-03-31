В ХМАО торговые сети нашли замену импортной семге и форели

В России нашлись производители, готовые заменить импортную продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Торговые сети нашли альтернативу импортной семге и форели у российских товаропроизводителей. Ретейлеры не исключают, что рыба на прилавках магазинов может подешеветь при необходимом уровне ее поставок. Об этом URA.RU сообщил региональный директор торговой сети «Лента» в ХМАО Василий Рудольф.

«Раньше продавался лосось в основном с Фарерских островов. Сейчас ищем, чем заменить эту рыбу в России. Разведением лосося занимаются в Мурманске. С форелью проще. Фермы есть, например, в Перми или Екатеринбурге», — рассказал представитель Ленты.

Он также отметил, что торговая сеть сотрудничает с югорскими рыбозаводами, которые в большей степени специализируются на речной рыбе. «Сейчас активно идет обсуждение новой продукции. Возможно, более глубокой переработки. Мы готовы идти на эксперименты. Что касается стоимости семги и форели, все зависит от цены у производителя, стоимости доставки и спроса. Если удастся насытить спрос, то, возможно, что такая рыба сможет подешеветь», — добавил Рудольф.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские рыбозаводы отказываются от покупки импортной рыбы. Это связано со значительным ростом закупочной стоимости.

США и Европа ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Лидеры западных стран в своих заявлениях говорили, что должны нанести удар по всей экономике РФ, социальной и гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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