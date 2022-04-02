В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС. Как заявили в прокуратуре региона, из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов в одном из дачных поселков.
«По предварительным данным, в дачном обществе „Кооператор“ сгорело четыре улицы (20 домов), данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества — „Железнодорожник“, „Автомобилист“, угроза четырем двухэтажным жилым домам в п. Зеленый Бор», — приводит ТАСС заявление пресс-службы краевой прокуратуры.
Из опасной зоны эвакуируют местных жителей. Предварительно установлено, что пожар возник на свалке неподалеку от местной организации. Сейчас уточняются причины и условия возникновения пожара.
В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС. Как заявили в прокуратуре региона, из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов в одном из дачных поселков. «По предварительным данным, в дачном обществе „Кооператор“ сгорело четыре улицы (20 домов), данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества — „Железнодорожник“, „Автомобилист“, угроза четырем двухэтажным жилым домам в п. Зеленый Бор», — приводит ТАСС заявление пресс-службы краевой прокуратуры. Из опасной зоны эвакуируют местных жителей. Предварительно установлено, что пожар возник на свалке неподалеку от местной организации. Сейчас уточняются причины и условия возникновения пожара.