В Красноярском крае сгорели 20 дач из-за природного пожара. Введен режим ЧС

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В Красноярском крае сгорели 20 домов из-за природного пожара Фото:

В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС. Как заявили в прокуратуре региона, из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов в одном из дачных поселков.

«По предварительным данным, в дачном обществе „Кооператор“ сгорело четыре улицы (20 домов), данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества — „Железнодорожник“, „Автомобилист“, угроза четырем двухэтажным жилым домам в п. Зеленый Бор», — приводит ТАСС заявление пресс-службы краевой прокуратуры.

Из опасной зоны эвакуируют местных жителей. Предварительно установлено, что пожар возник на свалке неподалеку от местной организации. Сейчас уточняются причины и условия возникновения пожара.

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В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС. Как заявили в прокуратуре региона, из-за крупного природного пожара сгорело 20 домов в одном из дачных поселков. «По предварительным данным, в дачном обществе „Кооператор“ сгорело четыре улицы (20 домов), данные по другим обществам уточняются. Возникла угроза распространения пожара на два дачных общества — „Железнодорожник“, „Автомобилист“, угроза четырем двухэтажным жилым домам в п. Зеленый Бор», — приводит ТАСС заявление пресс-службы краевой прокуратуры. Из опасной зоны эвакуируют местных жителей. Предварительно установлено, что пожар возник на свалке неподалеку от местной организации. Сейчас уточняются причины и условия возникновения пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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