Население Челябинской области сократилось

В демографическом рейтинге регион занял 41 место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Население Челябинской области за три года сократилось на 1,64%. По этому показателю регион занял 41 место в демографическом рейтинге субъектов России.

«За 2019—2021 годы численность населения в регионе сократилась на 1,6%. По состоянию на 1 января 2022 года в Челябинской области проживает 3 млн 418 тысяч человек», — такие данные содержит демографический рейтинг субъектов РФ, составленный «РИА Новости».

Число жителей области сократилось за счет естественной убыли, которая за последние три года составила 59,8 тыс. человек. По этому показателю регион находится в последней десятке рейтинга и занимает 76 место. При этом в 2019—2021 году в регионе наблюдался миграционный прирост — 3,7 тыс. человек.

Согласно данным рейтинга, за три года численность населения выросла в 20 российских регионах. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Чечне, минимальный — в Кабардино-Балкарии, Калужской области и Москве. В остальных 65 субъектах РФ численность жителей пошла на убыль.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в 2021 году умерло 55 тыс. 373 жителя, это на 6 тыс. 456 человек больше, чем в 2020 году. За последние годы это самый высокий показатель смертности в регионе.