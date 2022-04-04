Власти Нижневартовска ускорили выплаты для пенсионеров

05 апреля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Неработающие пенсионеры Нижневартовска получат выплаты за первый квартал до 7 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) неработающие пенсионеры получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики города. «Выплата неработающим пенсионерам за первый квартал будет произведена досрочно — в период с 5 по 7 апреля. Ее получат 39 226 человек», — рассказали в департаменте. Вместе с этим единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы будет предоставлена в повышенном размере. Однако сумму выплаты в департаменте не уточнили. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается проиндексировать пенсии. Планируется, что индексация страховой части пенсии составит 8,6%. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске (ХМАО) неработающие пенсионеры получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики города. «Выплата неработающим пенсионерам за первый квартал будет произведена досрочно — в период с 5 по 7 апреля. Ее получат 39 226 человек», — рассказали в департаменте. Вместе с этим единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы будет предоставлена в повышенном размере. Однако сумму выплаты в департаменте не уточнили. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается проиндексировать пенсии. Планируется, что индексация страховой части пенсии составит 8,6%.