04 апреля 2022

Власти Нижневартовска ускорили выплаты для пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, прогулка, пенсионерки, парк, пенсия, зима, бабушка
Неработающие пенсионеры Нижневартовска получат выплаты за первый квартал до 7 апреля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неработающие пенсионеры получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики города.

«Выплата неработающим пенсионерам за первый квартал будет произведена досрочно — в период с 5 по 7 апреля. Ее получат 39 226 человек», — рассказали в департаменте.

Вместе с этим единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы будет предоставлена в повышенном размере. Однако сумму выплаты в департаменте не уточнили.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается проиндексировать пенсии. Планируется, что индексация страховой части пенсии составит 8,6%.

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В Нижневартовске (ХМАО) неработающие пенсионеры получат выплаты досрочно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики города. «Выплата неработающим пенсионерам за первый квартал будет произведена досрочно — в период с 5 по 7 апреля. Ее получат 39 226 человек», — рассказали в департаменте. Вместе с этим единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы будет предоставлена в повышенном размере. Однако сумму выплаты в департаменте не уточнили. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается проиндексировать пенсии. Планируется, что индексация страховой части пенсии составит 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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