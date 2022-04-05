05 апреля 2022

В ХМАО набирают добровольцев для работы в ДНР

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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, гуманитарка, вещи для пострадавших, волонтеры мы вместе, дом добровольцев свердловской области
Добровольцы будут работать по 2 недели Фото:
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В ХМАО гуманитарный добровольческий корпус привлекает волонтеров для работы в ДНР. Вылет из Сургута планируется в начале следующей недели, сообщили на странице объединения во «ВКонтакте».

«Формируем списки для выезда на гуманитарную миссию в ДНР работа в лагере беженцев. Выезд на две недели минимум. Работа в пункте временного размещения между Мариуполем и Новоазовском. Территория безопасна», — указано в сообщении. По плану добровольцы будут работать по 14 дней. Далее их сменят другие группы.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим он признал независимость ДНР и ЛНР. На эти территории Россия доставляет гуманитарную помощь.

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В ХМАО гуманитарный добровольческий корпус привлекает волонтеров для работы в ДНР. Вылет из Сургута планируется в начале следующей недели, сообщили на странице объединения во «ВКонтакте». «Формируем списки для выезда на гуманитарную миссию в ДНР работа в лагере беженцев. Выезд на две недели минимум. Работа в пункте временного размещения между Мариуполем и Новоазовском. Территория безопасна», — указано в сообщении. По плану добровольцы будут работать по 14 дней. Далее их сменят другие группы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим он признал независимость ДНР и ЛНР. На эти территории Россия доставляет гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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