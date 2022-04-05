В ХМАО набирают добровольцев для работы в ДНР

Добровольцы будут работать по 2 недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО гуманитарный добровольческий корпус привлекает волонтеров для работы в ДНР. Вылет из Сургута планируется в начале следующей недели, сообщили на странице объединения во «ВКонтакте».

«Формируем списки для выезда на гуманитарную миссию в ДНР работа в лагере беженцев. Выезд на две недели минимум. Работа в пункте временного размещения между Мариуполем и Новоазовском. Территория безопасна», — указано в сообщении. По плану добровольцы будут работать по 14 дней. Далее их сменят другие группы.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим он признал независимость ДНР и ЛНР. На эти территории Россия доставляет гуманитарную помощь.