ФК «Урал» снизил цены билетов на последние матчи сезона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК
Минимальная цена билета составит 100 рублей Фото:

Свердловский футбольный клуб «Урал» снизил стоимость билетов на заключительные матчи Российской премьер- лиги. Минимальная цена посещения домашних матчей составит 100 рублей, а максимальная — 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба на официальном сайте.

«Теперь билет на домашние матчи будет стоить от 100 до 2000 рублей, а не от 300 до 5000, как ранее», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас уральская команда находится на 13-м месте турнирной таблицы.

На протяжении последних пяти матчей «Урал» не может обыграть своих оппонентов. Президента клуба Григорий Иванов отметил, что команде сейчас необходима поддержка болельщиков. Ближайший матч «Урала» — против самарских «Крыльев Советов» — состоится 10 апреля.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить медицинские маски в местах скопления людей. Губернатор также разрешил максимально заполнять трибуны спортивных стадионов.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский футбольный клуб «Урал» снизил стоимость билетов на заключительные матчи Российской премьер- лиги. Минимальная цена посещения домашних матчей составит 100 рублей, а максимальная — 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба на официальном сайте. «Теперь билет на домашние матчи будет стоить от 100 до 2000 рублей, а не от 300 до 5000, как ранее», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас уральская команда находится на 13-м месте турнирной таблицы. На протяжении последних пяти матчей «Урал» не может обыграть своих оппонентов. Президента клуба Григорий Иванов отметил, что команде сейчас необходима поддержка болельщиков. Ближайший матч «Урала» — против самарских «Крыльев Советов» — состоится 10 апреля. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить медицинские маски в местах скопления людей. Губернатор также разрешил максимально заполнять трибуны спортивных стадионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...