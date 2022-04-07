ФК «Урал» снизил цены билетов на последние матчи сезона

Минимальная цена билета составит 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский футбольный клуб «Урал» снизил стоимость билетов на заключительные матчи Российской премьер- лиги. Минимальная цена посещения домашних матчей составит 100 рублей, а максимальная — 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба на официальном сайте.

«Теперь билет на домашние матчи будет стоить от 100 до 2000 рублей, а не от 300 до 5000, как ранее», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас уральская команда находится на 13-м месте турнирной таблицы.

На протяжении последних пяти матчей «Урал» не может обыграть своих оппонентов. Президента клуба Григорий Иванов отметил, что команде сейчас необходима поддержка болельщиков. Ближайший матч «Урала» — против самарских «Крыльев Советов» — состоится 10 апреля.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 марта отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить медицинские маски в местах скопления людей. Губернатор также разрешил максимально заполнять трибуны спортивных стадионов.