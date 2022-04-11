Челябинский таксист сдал в полицию пассажиров-наркоманов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, регистратор, ограничение скорости
Мужчина записал на видеорегистратор поездку с пассажирами-наркоманами Фото:

В Челябинске таксист обратился в полицию с заявлением, в котором попросил проверить его пассажиров, ехавших, по его мнению, за наркотиками. С ними при этом был ребенок подросткового возраста, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД города.

«В ОП „Курчатовский“ обратился водитель такси, который рассказал, что, по его мнению, вез семейную пару на адрес с наркотическим средством. С ними был подросток. Информация проверяется, выясняются все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе.

Видеозапись поездки водитель опубликовал в группе «Подслушано в такси Челябинск» в «ВКонтакте». На видео четко слышно детский голос, и как родители подростка ругаются на ребенка, а потом и между собой. Затем они приезжают на место, выходят из машины, и глава семейства начинает искать закладку под столбом. Пока таксист разворачивался, мужчина уже был готов ехать в обратную сторону.

Водитель такси написал в социальных сетях, что в пути девочке было плохо, а родителей это не волновало. Чем ближе к закладке, тем нервнее они становились и грубили ребенку. По данному случаю водитель обратился в поддержку Яндекс.Такси и в полицию. Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили мужчину за бдительность.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске таксист обратился в полицию с заявлением, в котором попросил проверить его пассажиров, ехавших, по его мнению, за наркотиками. С ними при этом был ребенок подросткового возраста, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД города. «В ОП „Курчатовский“ обратился водитель такси, который рассказал, что, по его мнению, вез семейную пару на адрес с наркотическим средством. С ними был подросток. Информация проверяется, выясняются все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе. Видеозапись поездки водитель опубликовал в группе «Подслушано в такси Челябинск» в «ВКонтакте». На видео четко слышно детский голос, и как родители подростка ругаются на ребенка, а потом и между собой. Затем они приезжают на место, выходят из машины, и глава семейства начинает искать закладку под столбом. Пока таксист разворачивался, мужчина уже был готов ехать в обратную сторону. Водитель такси написал в социальных сетях, что в пути девочке было плохо, а родителей это не волновало. Чем ближе к закладке, тем нервнее они становились и грубили ребенку. По данному случаю водитель обратился в поддержку Яндекс.Такси и в полицию. Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили мужчину за бдительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...