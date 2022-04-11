Мужчина записал на видеорегистратор поездку с пассажирами-наркоманами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске таксист обратился в полицию с заявлением, в котором попросил проверить его пассажиров, ехавших, по его мнению, за наркотиками. С ними при этом был ребенок подросткового возраста, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД города.

«В ОП „Курчатовский“ обратился водитель такси, который рассказал, что, по его мнению, вез семейную пару на адрес с наркотическим средством. С ними был подросток. Информация проверяется, выясняются все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе.

Видеозапись поездки водитель опубликовал в группе «Подслушано в такси Челябинск» в «ВКонтакте». На видео четко слышно детский голос, и как родители подростка ругаются на ребенка, а потом и между собой. Затем они приезжают на место, выходят из машины, и глава семейства начинает искать закладку под столбом. Пока таксист разворачивался, мужчина уже был готов ехать в обратную сторону.

Водитель такси написал в социальных сетях, что в пути девочке было плохо, а родителей это не волновало. Чем ближе к закладке, тем нервнее они становились и грубили ребенку. По данному случаю водитель обратился в поддержку Яндекс.Такси и в полицию. Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили мужчину за бдительность.