Туроператор выплатит 632 тысячи челябинцам из-за опоздания на самолет с Мальдив

Туроператор, «Компания „Спейс Тревел“», выплатит челябинским туристам 632 тысячи рублей за доставку с опозданием на рейс с Мальдив домой. Как сообщил юрист Игорь Косицын, погода помешала вовремя перевезти туристов в аэропорт, и самолет улетел.
«Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск туристов к туроператору о взыскании убытков, компенсации морального вреда и неустойки за отказ предоставить обратный перелет с Мальдивских островов после опоздания на рейс. Задержался гидросамолет», — пояснил URA.RU Косицын.
Инцидент произошел 6 октября 2024 года. Семья из Челябинска в свой последний день отдыха не смогла вовремя добраться до аэропорта Мале. Трансфер был организован на гидросамолете, однако вмешалась погода — доставка задержалась. На погодные условия уже в суде сослались юристы турфирмы. В результате самолет в Россию улетел, а садить путешественников на следующий рейс туркомпания отказалась, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
Позиция «Спейс Тревел» заключалась в том, что обязана была разместить туристов на конкретный рейс конкретного авиаперевозчика. Поскольку рейс улетел без путешественников, продолжить исполнение обязательств было невозможно. Косицын возразил, сославшись на разъяснения Верховного суда. Он напомнил, что обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства, а лишь приостанавливают их, следовательно, туроператор был обязан осуществить обратную перевозку. К тому же непогода является частым явлением для Мальдив, а у самих трансферов на гидропланах есть особенности. Например, они выполняются только в светлое время суток. Значит, критериям непредвиденности ситуация, которую невозможно предотвратить, не соответствует.
Судебное разбирательство в первой инстанции заняло полгода. Теперь компания должна выплатить убытки, возникшие при покупке новых билетов и одной ночи размещения в отеле в размере 292 тысяч рублей. Также суд взыскал неустойку в сумме 150 тысяч рублей, компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей), штраф (150 тысяч) и расходы на представителя (30 тысяч рублей). Косицын считает, что пока точку ставить рано, поскольку проигравшая сторона может подать апелляционную жалобу.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в офис туроператора. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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