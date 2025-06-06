РЕН ТВ собрал четыре миллиона рублей на лечение челябинской девочки от рака

Зрители РЕН ТВ помогли собрать четыре миллиона рублей на лечение маленькой Нади Касиляускайте из Еманжелинска (Челябинская область), страдающей лейкозом. Об этом сообщает сайт телеканала.
«Сегодня мы говорим спасибо всем, кто помог Наде из Челябинской области. Девочке необходима терапия дорогостоящим лекарством, и теперь ее смогут провести. Эту новость уже сообщили Наде, и она из больницы передала слова благодарности всем, кто остался неравнодушен к борьбе за ее выздоровление», — сообщает сайт канала.
Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» был поставлен 14-летней Наде в сентябре прошлого года. С тех пор она почти все время проводила с мамой в больнице. Ее даже переводили в реанимацию, однако врачам все же удалось добиться ремиссии.
Наде необходимо было продолжать лечение, однако стоимость необходимого препарата составила почти четыре миллиона рублей. У семьи не было таких денег, и мама девочки связалась с телеканалом. Канал объявил сбор средств, и в итоге необходимая сумма была собрана. У девочки появилась возможность получить лечение необходимым лекарством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!