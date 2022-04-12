В центре Екатеринбурга закрылся Burger King. Фото

12 апреля 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Ресторан закрыт по техническим причинам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге закрылся ресторан сети быстрого питания Burger King на улице Малышева, 36. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Ресторан не работает по техническим причинам! Ближайшие рестораны Burger King [расположены по адресу] Малышева, 44 и Вайнера, 9А (ТЦ „Пассаж“)», — говорится в объявлении, размещенном на двери бывшего ресторана. Уточняется, что с торца здания сняты все вывески. Ранее о своем намерении покинуть российский рынок из-за санкций заявили американская сеть ресторанов McDonald’s и компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut. Однако ни рестораны McDonald’s, ни рестораны KFC не закрывались в Екатеринбурге. В отношении американской сети Burger King хакерская группировка Anonimous, ранее взламывавшая российские СМИ, выдвинула в интернете требование. «Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие. Все эти компании продолжают свою работу на территории РФ. Мы даем вам 48 часов на раздумья и уход из страны, в ином случае вы будете нашей следующей целью», — заявили хакеры на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге закрылся ресторан сети быстрого питания Burger King на улице Малышева, 36. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Ресторан не работает по техническим причинам! Ближайшие рестораны Burger King [расположены по адресу] Малышева, 44 и Вайнера, 9А (ТЦ „Пассаж“)», — говорится в объявлении, размещенном на двери бывшего ресторана. Уточняется, что с торца здания сняты все вывески. Ранее о своем намерении покинуть российский рынок из-за санкций заявили американская сеть ресторанов McDonald’s и компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut. Однако ни рестораны McDonald’s, ни рестораны KFC не закрывались в Екатеринбурге. В отношении американской сети Burger King хакерская группировка Anonimous, ранее взламывавшая российские СМИ, выдвинула в интернете требование. «Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие. Все эти компании продолжают свою работу на территории РФ. Мы даем вам 48 часов на раздумья и уход из страны, в ином случае вы будете нашей следующей целью», — заявили хакеры на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).