Хакеры дали Burger King 48 часов на уход из России

Хакеры Anonymous пригрозили Burger King в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группировка хакеров Anonymous угрожает ряду иностранных компаний, таким как Burger King, блокировкой. Причиной является тот факт, что предприятия продолжают свою работу на территории России.

«Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие. Все эти компании продолжают свою работу на территории РФ. Мы даем вам 48 часов на раздумья и уход из страны, в ином случае вы будете нашей следующей целью», — сообщается на странице группировки в Twitter.

Крупные российские издания, такие как «Коммерсант», «Фонтанка», «Известия», ТАСС и другие, ранее подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous. Ряд сайтов крупных российских ведомств также подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата.

Гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински ранее заявил о приостановке работы ресторанов сети в России. Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut, объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей».