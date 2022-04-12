Экс-оперативник колонии в ЯНАО лишился свободы из-за взяток

Суд приговорил экс-сотрудника к 10 годам колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Экс-начальник оперативного отдела исправительного учреждения УФСИН России по ЯНАО получил взяток осужденных на сумму около 900 тысяч рублей. Как сообщает окружная прокуратура, бывшего сотрудника обвинили во взяточничестве и хищении чужого имущества, а также в превышении полномочий.

«Прокуратура г. Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника оперативного отдела исправительного учреждения УФСИН России по ЯНАО. Установлено, что в 2017-2018 подсудимый получил взятки от двух заключенных на сумму 875 тыс. рублей за возможность пользоваться телефоном, а также обеспечение им послабления в режиме содержания», — говорится в сообщении.

Суд приговорил экс-начальника оперативного отдела УФСИН к 10 годам колонии строго режима. Помимо этого был наложен штраф в размере 3,75 млн рублей, а также его лишили права занимать должности на государственной службе, кроме того, с осужденного в доход государства взыскано 370 тыс. рублей, полученных в качестве взятки.

Ранее URA.RU сообщало, что инспектор УФСИН потерял работу из-за полученного от обвиняемого дорого алкоголя. Обвиняемый подарил бывшему сотруднику УФСИН виски стоимостью более 18 тысяч рублей.