Челябинский военком вручил семьям бойцов наградные удостоверения

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Удостоверения к боевым наградам передали родственникам фронтовиков (фото из архива) Фото:

Военный комиссариат Челябинской области вручил удостоверения к двум орденам времен Великой Отечественной войны родственникам фронтовиков, призванных с региона. Об этом сообщает военный комиссар области полковник Андрей Максуров.

«Сотрудники военного комиссариата области передали на хранение два удостоверения к боевым наградам времен ВОВ. Удостоверение к орденам „Отечественной войны“ I степени и Славы III степени переданы сыну старшего сержанта Филимона Головатова и родному брату фронтовика-кавалериста Кузьмы Пименова», — цитирует слова Максурова агентство «ТАСС».

В настоящий момент ведется поиск родственников уроженца Сатки Алексея Никитина, чья медаль «За боевые заслуги» была обнаружена в польском городе Бенюв. Всего в 2021 году военкомат области передал на хранение 21 удостоверение к ранее не врученным правительственным наградам и знакам отличия.

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Военный комиссариат Челябинской области вручил удостоверения к двум орденам времен Великой Отечественной войны родственникам фронтовиков, призванных с региона. Об этом сообщает военный комиссар области полковник Андрей Максуров. «Сотрудники военного комиссариата области передали на хранение два удостоверения к боевым наградам времен ВОВ. Удостоверение к орденам „Отечественной войны“ I степени и Славы III степени переданы сыну старшего сержанта Филимона Головатова и родному брату фронтовика-кавалериста Кузьмы Пименова», — цитирует слова Максурова агентство «ТАСС». В настоящий момент ведется поиск родственников уроженца Сатки Алексея Никитина, чья медаль «За боевые заслуги» была обнаружена в польском городе Бенюв. Всего в 2021 году военкомат области передал на хранение 21 удостоверение к ранее не врученным правительственным наградам и знакам отличия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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