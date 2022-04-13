Госдеп: США не готовы оценивать, происходит ли геноцид на Украине

14 апреля 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден ранее заявил, что события на Украине кажутся ему геноцидом Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдепартамент США не намерен самостоятельно оценивать, считать ли Вашингтону происходящее на Украине геноцидом или нет. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. «Прямо сейчас мы заняты процессом работы с партнерами по всему миру, но в первую очередь с нашими украинскими партнерами, чтобы помочь им собрать, сохранить и задокументировать, а также поделиться свидетельствами жестокостей, потенциальных военный преступлений и, если этот юридический порог будет пройден, то и геноцида», — утверждал он, пишет ТАСС. Сейчас, по его словам, Госдепартамент не собирается в одиночку делать выводы по тому, что происходит на Украине. Тем не менее заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире телеканала CNN заявила, что Америка с высокой вероятностью в конечном счете признает действия России «геноцидом». Ранее лидер США назвал политику РФ в отношении Украины «геноцидом». На такое заявление ему ответил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сказав, что российские власти категорически не согласны с «неприемлемыми попытками подобного извращения ситуации». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.

Госдепартамент США не намерен самостоятельно оценивать, считать ли Вашингтону происходящее на Украине геноцидом или нет. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. «Прямо сейчас мы заняты процессом работы с партнерами по всему миру, но в первую очередь с нашими украинскими партнерами, чтобы помочь им собрать, сохранить и задокументировать, а также поделиться свидетельствами жестокостей, потенциальных военный преступлений и, если этот юридический порог будет пройден, то и геноцида», — утверждал он, пишет ТАСС. Сейчас, по его словам, Госдепартамент не собирается в одиночку делать выводы по тому, что происходит на Украине. Тем не менее заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире телеканала CNN заявила, что Америка с высокой вероятностью в конечном счете признает действия России «геноцидом». Ранее лидер США назвал политику РФ в отношении Украины «геноцидом». На такое заявление ему ответил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сказав, что российские власти категорически не согласны с «неприемлемыми попытками подобного извращения ситуации». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.