13 апреля 2022

В Екатеринбурге открыли гастро-точку от сербских рестораторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фудмаркет Estory в Гринвиче. Екатеринбург, фудмаркет, estory
Spaghetteria расположилась на фудмаркете Estory в «Гринвиче» Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» открылось новое заведение Spaghetteria. Информация об этом размещена в telegram-канале торгового центра.

«У нас в Гринвиче на фудмаркете Estory открылся новый корнер Spaghetteria, название говорящее, а потому в представлении не нуждается», — говорится в сообщении торгового центра. Отмечается, что новая гастрономическая точка пришли от лица ресторана и бара Dorian Gray.

Посетители смогут попробовать четыре вида спагетти, а также пасты лингвини, феттуччине и папарделле. Для детей предусмотрено специальное детское меню.

На проблемы с поставками и пересмотр меню жаловались рестораторы Екатеринбурга. Несмотря на это, новые заведения появляются в городе каждую неделю. О своем открытии уже заявили веганское кафе Lo vegano и пельменная «Два деда». При этом некоторые рестораторы решили выставить свой бизнес на продажу на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине. Учитывая этот факт, владелец Resta Management Олег Флеганов изъявил желание скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге.

Вид точки Spaghetteria на фудмаркете Estory

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» открылось новое заведение Spaghetteria. Информация об этом размещена в telegram-канале торгового центра. «У нас в Гринвиче на фудмаркете Estory открылся новый корнер Spaghetteria, название говорящее, а потому в представлении не нуждается», — говорится в сообщении торгового центра. Отмечается, что новая гастрономическая точка пришли от лица ресторана и бара Dorian Gray. Посетители смогут попробовать четыре вида спагетти, а также пасты лингвини, феттуччине и папарделле. Для детей предусмотрено специальное детское меню. На проблемы с поставками и пересмотр меню жаловались рестораторы Екатеринбурга. Несмотря на это, новые заведения появляются в городе каждую неделю. О своем открытии уже заявили веганское кафе Lo vegano и пельменная «Два деда». При этом некоторые рестораторы решили выставить свой бизнес на продажу на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине. Учитывая этот факт, владелец Resta Management Олег Флеганов изъявил желание скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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