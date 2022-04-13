Самый большой ТРЦ в ЯНАО превратился в остров из-за лужи. Фото

14 апреля 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Горожане предложили пустить паром, чтобы добираться до торгового центра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО «Солнечный» превратился в остров среди огромной лужи, которая образовалась из-за растаявшего снега. Посетители не могут зайти в ТРЦ со стороны северного входа, сообщили жители Нового Уренгоя, разместив фото в соцсети «ВКонтакте». «Дорога к ТРЦ „Солнечный“. Невозможно просто пройти», — написала пользователь по имени Сафия Ильясова в группе «Аварийный Новый Уренгой». «Если паром пустить, за сколько времени можно вложенные деньги отбить?», — поинтересовался Андрей Каргаполов в комментариях. «У меня тоже мысль была байдарку на веслах с белым зонтиком пустить», — добавил Владимир Игнатьев. В мэрии города агентству объяснили, что за данную территорию непосредственно отвечает ТЦ «Солнечный». Администрация торгового центра должна заключать договоры на уборку и вывоз снега. Однако на вопросы корреспондента, кто отвечает за площадь возле северного входа, представители ТРЦ так и не ответили. Ранее сообщалась, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила технологии уборки луж в ЯНАО. Собчак впечатлило то, как коммунальные службы в Ноябрьске пытались убрать лужу с помощью погрузчика. Она отметила, что это инновационный метод. Северный вход ТРЦ «Солнечный» Соцсети Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО «Солнечный» превратился в остров среди огромной лужи, которая образовалась из-за растаявшего снега. Посетители не могут зайти в ТРЦ со стороны северного входа, сообщили жители Нового Уренгоя, разместив фото в соцсети «ВКонтакте». «Дорога к ТРЦ „Солнечный“. Невозможно просто пройти», — написала пользователь по имени Сафия Ильясова в группе «Аварийный Новый Уренгой». «Если паром пустить, за сколько времени можно вложенные деньги отбить?», — поинтересовался Андрей Каргаполов в комментариях. «У меня тоже мысль была байдарку на веслах с белым зонтиком пустить», — добавил Владимир Игнатьев. В мэрии города агентству объяснили, что за данную территорию непосредственно отвечает ТЦ «Солнечный». Администрация торгового центра должна заключать договоры на уборку и вывоз снега. Однако на вопросы корреспондента, кто отвечает за площадь возле северного входа, представители ТРЦ так и не ответили. Ранее сообщалась, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила технологии уборки луж в ЯНАО. Собчак впечатлило то, как коммунальные службы в Ноябрьске пытались убрать лужу с помощью погрузчика. Она отметила, что это инновационный метод.