13 апреля 2022
12 апреля 2022

Самый большой ТРЦ в ЯНАО превратился в остров из-за лужи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязь на дорогах Кургана., грязь в городе, лужи на дорогах, ноги в воде
Горожане предложили пустить паром, чтобы добираться до торгового центра Фото:

Самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО «Солнечный» превратился в остров среди огромной лужи, которая образовалась из-за растаявшего снега. Посетители не могут зайти в ТРЦ со стороны северного входа, сообщили жители Нового Уренгоя, разместив фото в соцсети «ВКонтакте».

«Дорога к ТРЦ „Солнечный“. Невозможно просто пройти», — написала пользователь по имени Сафия Ильясова в группе «Аварийный Новый Уренгой». «Если паром пустить, за сколько времени можно вложенные деньги отбить?», — поинтересовался Андрей Каргаполов в комментариях. «У меня тоже мысль была байдарку на веслах с белым зонтиком пустить», — добавил Владимир Игнатьев.

В мэрии города агентству объяснили, что за данную территорию непосредственно отвечает ТЦ «Солнечный». Администрация торгового центра должна заключать договоры на уборку и вывоз снега. Однако на вопросы корреспондента, кто отвечает за площадь возле северного входа, представители ТРЦ так и не ответили.

Ранее сообщалась, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила технологии уборки луж в ЯНАО. Собчак впечатлило то, как коммунальные службы в Ноябрьске пытались убрать лужу с помощью погрузчика. Она отметила, что это инновационный метод.

Северный вход ТРЦ «Солнечный»

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Самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО «Солнечный» превратился в остров среди огромной лужи, которая образовалась из-за растаявшего снега. Посетители не могут зайти в ТРЦ со стороны северного входа, сообщили жители Нового Уренгоя, разместив фото в соцсети «ВКонтакте». «Дорога к ТРЦ „Солнечный“. Невозможно просто пройти», — написала пользователь по имени Сафия Ильясова в группе «Аварийный Новый Уренгой». «Если паром пустить, за сколько времени можно вложенные деньги отбить?», — поинтересовался Андрей Каргаполов в комментариях. «У меня тоже мысль была байдарку на веслах с белым зонтиком пустить», — добавил Владимир Игнатьев. В мэрии города агентству объяснили, что за данную территорию непосредственно отвечает ТЦ «Солнечный». Администрация торгового центра должна заключать договоры на уборку и вывоз снега. Однако на вопросы корреспондента, кто отвечает за площадь возле северного входа, представители ТРЦ так и не ответили. Ранее сообщалась, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила технологии уборки луж в ЯНАО. Собчак впечатлило то, как коммунальные службы в Ноябрьске пытались убрать лужу с помощью погрузчика. Она отметила, что это инновационный метод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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