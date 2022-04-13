Застрявших за рубежом жителей ХМАО увольняют с работы

Власти уже назвали это нарушением закона и объяснили, что делать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей ХМАО, которые по различным причинам не могут вернуться на территорию РФ из-за границы, увольняют с работы. Информация об этом была зафиксирована специалистами «Центра управления регионом»

«Есть информация о случаях увольнения в таких ситуациях», — заявила редактор ЦУР ХМАО Альбина Волкова.

По словам главного инспектора государственной инспекции труда по ХМАО Максима Новичкова, о ситуации власти узнали как раз через систему «ЦУР». Новичков добавил, что подобные увольнения незаконны. «Когда работник вернется на территорию РФ он может оспорить действия работодателя», — сказал Новичков. Он также сообщил, что для работодателя, который желает сохранить сотрудника, есть возможность отправить его в неоплачиваемый отпуск или временно перевести на удаленный формат работы. Также Новичков назвал и причины, из-за которых жители ХМАО не могут вернуться домой. «Это связано в первую очередь с ограничительными мерами, введенными недружественными странами, также это связано с пандемией. Это форс-мажор. В данной ситуации страдает не только работник, но и работодатель, который теряет своего квалифицированного сотрудника, находящегося за рубежом», — заявил Новичков во время онлайн-эфира.

После решения Евросоюза закрыть небо для России с 27 февраля из-за спецоперации РФ на Украине, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты за границу. Часть российских туристов до сих пор не могут вернуться на территорию РФ. Целью спецоперации России являются демилитаризация и денацификация Украины. Решение о ее проведении президент РФ Владимир Путин принял из-за того, что жители Донбасса в течение 8 лет подвергались обстрелам со стороны Украины.

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