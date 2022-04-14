В Челябинске муж поджег жену, спалил квартиру и пострадал сам

15 апреля 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Жилье молодых людей пострадало при пожаре Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске устанавливаются обстоятельства получения серьезных ожогов 22-летней женщиной. По предварительным данным, ее поджег муж. При этом он пострадал сам, также повреждена квартира, в которой жили молодые люди, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Пожар в квартире на улице Блюхера произошел еще в конце января этого года, тогда в больницу доставили женщину и мужчину с термическими ожогами. Установлено, что муж в ходе ссоры плеснул горючей жидкостью в жену и поджег ее, при этом в пожаре пострадал сам. Женщина вышла из больницы и дала показания, в итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — рассказал источник. Мужчина в настоящее время задержан. Ему 30 лет, ранее он был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Официально информацию о возбуждении уголовного дела в СК пока не комментируют. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске устанавливаются обстоятельства получения серьезных ожогов 22-летней женщиной. По предварительным данным, ее поджег муж. При этом он пострадал сам, также повреждена квартира, в которой жили молодые люди, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Пожар в квартире на улице Блюхера произошел еще в конце января этого года, тогда в больницу доставили женщину и мужчину с термическими ожогами. Установлено, что муж в ходе ссоры плеснул горючей жидкостью в жену и поджег ее, при этом в пожаре пострадал сам. Женщина вышла из больницы и дала показания, в итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — рассказал источник. Мужчина в настоящее время задержан. Ему 30 лет, ранее он был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Официально информацию о возбуждении уголовного дела в СК пока не комментируют.