Экс-мэр Екатеринбурга на треть увеличил доход с уходом в Совфед

15 апреля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

За год доходы Александра Высокинского выросли на 1,5 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский задекларировал доход за 2021 год в 5,28 млн рублей. Это на 1,5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Данные опубликованы на сайте Совета Федерации. В 2020 году доход Александра Высокинского составлял 3,79 млн рублей. Имущество в собственности у него осталось прежним: квартира площадью 162 кв. м, гараж, два места на парковке и мотоцикл «Тула». Добавилась только одна квартира в пользовании площадью 166 кв. м. Александр Высокинский ушел с поста мэра в правительство региона в конце 2020 года. В должности первого заместителя губернатора он проработал до октября 2021 года. Второй представитель Свердловской области в верхней палате парламента — Эдуард Россель — за год увеличил свой доход на 2,2 млн. В 2021 году он заработал 14,4 млн рублей. Годом ранее — 12,2 млн рублей. Список имущества у сенатора также остался прежним: три земельных участка, один из них сельхозначения, жилой дом площадью 657 кв. м., квартира, три гаража, автомобили Mercedes-Benz Gl 350, Toyota Land Cruiser и два прицепа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Бывший глава Екатеринбурга, член Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский задекларировал доход за 2021 год в 5,28 млн рублей. Это на 1,5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Данные опубликованы на сайте Совета Федерации. В 2020 году доход Александра Высокинского составлял 3,79 млн рублей. Имущество в собственности у него осталось прежним: квартира площадью 162 кв. м, гараж, два места на парковке и мотоцикл «Тула». Добавилась только одна квартира в пользовании площадью 166 кв. м. Александр Высокинский ушел с поста мэра в правительство региона в конце 2020 года. В должности первого заместителя губернатора он проработал до октября 2021 года. Второй представитель Свердловской области в верхней палате парламента — Эдуард Россель — за год увеличил свой доход на 2,2 млн. В 2021 году он заработал 14,4 млн рублей. Годом ранее — 12,2 млн рублей. Список имущества у сенатора также остался прежним: три земельных участка, один из них сельхозначения, жилой дом площадью 657 кв. м., квартира, три гаража, автомобили Mercedes-Benz Gl 350, Toyota Land Cruiser и два прицепа.