Из-за санкций против РФ в Германии растут цены на авиабилеты

18 апреля 2022 в 08:32 Размер текста - 17 +

Цены на авиабилеты растут из-за увеличения расходов на керосин, сообщил Петер Гербер Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германии растут цены на авиабилеты. Об этом заявил глава Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности Петер Гербер в интервью медиагруппе Funke. «В условиях прекращения поставок российской нефти германская авиационная промышленность столкнется с ограничениями и более высокими ценами. Я предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются. Однако если смотреть на рынок в целом, то желание путешествовать на данный момент не угасает», — сказал Гербер. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Из-за введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германии растут цены на авиабилеты. Об этом заявил глава Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности Петер Гербер в интервью медиагруппе Funke. «В условиях прекращения поставок российской нефти германская авиационная промышленность столкнется с ограничениями и более высокими ценами. Я предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются. Однако если смотреть на рынок в целом, то желание путешествовать на данный момент не угасает», — сказал Гербер. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.