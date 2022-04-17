17 апреля 2022

Из-за санкций против РФ в Германии растут цены на авиабилеты

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Цены на авиабилеты растут из-за увеличения расходов на керосин, сообщил Петер Гербер Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германии растут цены на авиабилеты. Об этом заявил глава Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности Петер Гербер в интервью медиагруппе Funke.

«В условиях прекращения поставок российской нефти германская авиационная промышленность столкнется с ограничениями и более высокими ценами. Я предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются. Однако если смотреть на рынок в целом, то желание путешествовать на данный момент не угасает», — сказал Гербер.

Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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Из-за введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германии растут цены на авиабилеты. Об этом заявил глава Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности Петер Гербер в интервью медиагруппе Funke. «В условиях прекращения поставок российской нефти германская авиационная промышленность столкнется с ограничениями и более высокими ценами. Я предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются. Однако если смотреть на рынок в целом, то желание путешествовать на данный момент не угасает», — сказал Гербер. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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