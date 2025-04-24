Российские бойцы вдвоем держали оборону в Тарасовке 46 дней

В течение 46 дней двое российских военнослужащих обороняли позиции в Тарасовке (ДНР), находясь под непрекращающимся артиллерийским огнем ВСУ. Об этом рассказал боец с позывным «Беркут».
«По подвалу, который мы заняли, били [дронами] то камикадзе, то „Баба Яга“ со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки. Они в одну точку долбили, надеялись, что мы выйдем. Но мы держались», — сказал «Беркут» в интервью KP.RU.
По словам российского бойца, Тарасовка представляет собой поселение, растянувшееся полосой вдоль дороги на протяжении двух километров, где расположены частные жилые дома. Одни подвальные помещения были заняты силами войск РФ, другие находились под контролем противника.
Первоначально в составе группы находились три человека, но они выбыли после ранений. После этого «Беркут» встретил военнослужащего из другого батальона, и они вместе продолжили держать оборону. Противник занял позиции в здании школы, расположенной всего в двухстах метрах от них. Командиры поддерживали бойцов по радиосвязи.
Ранее стало известно о том, что подразделения российских войск «Южная» освободила Тарасовку в ДНР, передает телеканал 360. Помимо этого военнослужащие нанесли серьезный ущерб технике противника и живой силе.
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