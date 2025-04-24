Врач раскрыл причины сахарного диабета

Диетолог Макиша: ожирение и переедание становятся причинами сахарного диабета
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр семейной медицины. Екатеринбург , ребенок, футболка, пончик, донат, детское ожирение
Бесконтрольное употребление пищи может стать основной причиной диабета Фото:

Ожирение и переедание являются основными причинами развития сахарного диабета. Для предотвращения опасного заболевания необходимо прежде всего нормализовать вес и скорректировать питание. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.

«Метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут», — процитировало врача радио Sputnik.

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Набор лишнего веса возможен при чрезмерном употреблении любых продуктов, однако для пациентов с нарушением обмена веществ особое значение имеет ограничение углеводов в рационе, напомнила врач. Также Макиша отметила, что симптомами развития диабета могут быть постоянная жажда и учащенное мочеиспускание.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению врача-диетолога Шебедя, от сахарного диабета и онологии защищает цикорий. Он является отличной альтернативой чаю и кофе, помогая не только разнообразить рацион, но также и поправить здоровье.

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Ожирение и переедание являются основными причинами развития сахарного диабета. Для предотвращения опасного заболевания необходимо прежде всего нормализовать вес и скорректировать питание. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша. «Метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут», — процитировало врача радио Sputnik. Набор лишнего веса возможен при чрезмерном употреблении любых продуктов, однако для пациентов с нарушением обмена веществ особое значение имеет ограничение углеводов в рационе, напомнила врач. Также Макиша отметила, что симптомами развития диабета могут быть постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению врача-диетолога Шебедя, от сахарного диабета и онологии защищает цикорий. Он является отличной альтернативой чаю и кофе, помогая не только разнообразить рацион, но также и поправить здоровье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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