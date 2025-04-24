Врач раскрыл причины сахарного диабета

Диетолог Макиша: ожирение и переедание становятся причинами сахарного диабета

24 апреля 2025 в 07:41 Размер текста - 17 +

Бесконтрольное употребление пищи может стать основной причиной диабета Фото: Илья Московец © URA.RU Ожирение и переедание являются основными причинами развития сахарного диабета. Для предотвращения опасного заболевания необходимо прежде всего нормализовать вес и скорректировать питание. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша. «Метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут», — процитировало врача радио Sputnik. Новость по теме Как снизить сахар в крови в домашних условиях Набор лишнего веса возможен при чрезмерном употреблении любых продуктов, однако для пациентов с нарушением обмена веществ особое значение имеет ограничение углеводов в рационе, напомнила врач. Также Макиша отметила, что симптомами развития диабета могут быть постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению врача-диетолога Шебедя, от сахарного диабета и онологии защищает цикорий. Он является отличной альтернативой чаю и кофе, помогая не только разнообразить рацион, но также и поправить здоровье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ожирение и переедание являются основными причинами развития сахарного диабета. Для предотвращения опасного заболевания необходимо прежде всего нормализовать вес и скорректировать питание. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша. «Метод лечения инсулинорезистентности, так мы называем преддиабет и диабет, это снижение веса и коррекция питания. Никакие таблетки, которые многие эндокринологи пациентам назначают, не помогут», — процитировало врача радио Sputnik. Набор лишнего веса возможен при чрезмерном употреблении любых продуктов, однако для пациентов с нарушением обмена веществ особое значение имеет ограничение углеводов в рационе, напомнила врач. Также Макиша отметила, что симптомами развития диабета могут быть постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению врача-диетолога Шебедя, от сахарного диабета и онологии защищает цикорий. Он является отличной альтернативой чаю и кофе, помогая не только разнообразить рацион, но также и поправить здоровье.