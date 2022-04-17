17 апреля 2022
16 апреля 2022

В Екатеринбурге сносят здание времен конструктивизма. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания на Азина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург
Здание было построено в 1934 году Фото:

В Екатеринбурге сносят конструктивистское здание на перекрестке улиц Азина и Мамина-Сибиряка 1934 года постройки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Здание по адресу ул. Азина, 18, начали сносить. В 2016 году его признали аварийным. На снос уйдет около 15 дней», — сообщает корреспондент агентства.

Мэрия города планирует, что на снос авангардистского знания уйдет шесть миллионов рублей. Изначально здание функционировало как молочного завода, располагавшегося через дорогу. Здание общежития построено к 1934 году по проекту архитектора Иосифа Жалмана. Он также спроектировал здание Уральского геодезического управления, в котором сейчас размещается областное ФСБ.

Ранее URA.RU писало, что городская администрация изначально хотела сохранить конструктивистское здание, но в марте 2022 года передумала. В пресс-службе горадминистрации URA.RU объяснили, что снос осуществляется по решению Ленинского суда Екатеринбурга «по иску прокуратуры города с связи с аварийным состоянием здания». «Отметим, что здание не является и никогда не было памятником архитектуры или истории», — уточнили в мэрии.

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В Екатеринбурге сносят конструктивистское здание на перекрестке улиц Азина и Мамина-Сибиряка 1934 года постройки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Здание по адресу ул. Азина, 18, начали сносить. В 2016 году его признали аварийным. На снос уйдет около 15 дней», — сообщает корреспондент агентства. Мэрия города планирует, что на снос авангардистского знания уйдет шесть миллионов рублей. Изначально здание функционировало как молочного завода, располагавшегося через дорогу. Здание общежития построено к 1934 году по проекту архитектора Иосифа Жалмана. Он также спроектировал здание Уральского геодезического управления, в котором сейчас размещается областное ФСБ. Ранее URA.RU писало, что городская администрация изначально хотела сохранить конструктивистское здание, но в марте 2022 года передумала. В пресс-службе горадминистрации URA.RU объяснили, что снос осуществляется по решению Ленинского суда Екатеринбурга «по иску прокуратуры города с связи с аварийным состоянием здания». «Отметим, что здание не является и никогда не было памятником архитектуры или истории», — уточнили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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