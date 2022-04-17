В Екатеринбурге сносят здание времен конструктивизма. Фото, видео

18 апреля 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Здание было построено в 1934 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сносят конструктивистское здание на перекрестке улиц Азина и Мамина-Сибиряка 1934 года постройки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Здание по адресу ул. Азина, 18, начали сносить. В 2016 году его признали аварийным. На снос уйдет около 15 дней», — сообщает корреспондент агентства. Мэрия города планирует, что на снос авангардистского знания уйдет шесть миллионов рублей. Изначально здание функционировало как молочного завода, располагавшегося через дорогу. Здание общежития построено к 1934 году по проекту архитектора Иосифа Жалмана. Он также спроектировал здание Уральского геодезического управления, в котором сейчас размещается областное ФСБ. Ранее URA.RU писало, что городская администрация изначально хотела сохранить конструктивистское здание, но в марте 2022 года передумала. В пресс-службе горадминистрации URA.RU объяснили, что снос осуществляется по решению Ленинского суда Екатеринбурга «по иску прокуратуры города с связи с аварийным состоянием здания». «Отметим, что здание не является и никогда не было памятником архитектуры или истории», — уточнили в мэрии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге сносят конструктивистское здание на перекрестке улиц Азина и Мамина-Сибиряка 1934 года постройки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Здание по адресу ул. Азина, 18, начали сносить. В 2016 году его признали аварийным. На снос уйдет около 15 дней», — сообщает корреспондент агентства. Мэрия города планирует, что на снос авангардистского знания уйдет шесть миллионов рублей. Изначально здание функционировало как молочного завода, располагавшегося через дорогу. Здание общежития построено к 1934 году по проекту архитектора Иосифа Жалмана. Он также спроектировал здание Уральского геодезического управления, в котором сейчас размещается областное ФСБ. Ранее URA.RU писало, что городская администрация изначально хотела сохранить конструктивистское здание, но в марте 2022 года передумала. В пресс-службе горадминистрации URA.RU объяснили, что снос осуществляется по решению Ленинского суда Екатеринбурга «по иску прокуратуры города с связи с аварийным состоянием здания». «Отметим, что здание не является и никогда не было памятником архитектуры или истории», — уточнили в мэрии.