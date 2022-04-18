Мама жертвы ЧП в челябинском интернате просит наказать педагогов

В интернате не уследили за воспитанниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мама школьницы из Челябинска, пострадавшей от сексуального насилия со стороны старшеклассников на территории коррекционного учебного заведения, просит наказать педагогов и воспитателей. Как рассказала женщина URA.RU, педколлектив не только не уследил за детьми, но и, возможно, несколько месяцев скрывал факт ЧП.

«Сам случай изнасилования моей дочери старшеклассниками произошел в туалете школы-интерната еще в январе этого года. Я думаю, педагоги знали об этом, так как пацаны все это между собой и в коллективе обсуждали, издевались над дочерью. Я узнала от другой девочки недавно. На допросе педагог школы, присутствие которого обязательно, ведет себя безобразно и находится на стороне мальчишек, пытаясь склонить дочь к ответу, что все было добровольно. Но ведь ей 12 лет, в этом возрасте нет понятия добровольности», — рассказала женщина.

По ее словам, когда дочь попросили показать на манекене, что с ней делали мальчики, девочка сказала, что ей стыдно, а соцпедагог ответила: «А заниматься таким не стыдно?». С января девочка просила мать перевести ее в другую школу-интернат, стала плохо учиться, замкнулась, но ее мама списывала это на переходный возраст. Сейчас женщина пытается организовать сбор средств на адвоката, который поможет ей наказать виновных и предупредить другие подобные случаи в системе учреждений с круглосуточным пребыванием детей.

«В ситуации разбирается Следственный комитет. В учреждении проводится внутренняя проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска.

Как сообщил URA.RU старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ранее стало известно, что четверо подростков в возрасте от 13 до 15 лет надругались над 12-летней девочкой в коррекционной школе-интернате в Челябинске.

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