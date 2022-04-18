В Перми не будут продавать алкоголь на майских праздниках

Пермякам напомнили о днях запрета на продажу алкоголя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Пермского края установили дни запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Перми. В мае будет четыре таких дня. Об этом пермякам напомнили на сайте территориальных органов администрации города Перми.

«Праздник Весны и Труда — 1 мая, День Победы — 9 мая, День Пограничника — 28 мая — даты, которые не меняются из года в год. Четвертая дата — день проведения „Последнего звонка“, в этом году это — 18 мая», — сообщили в пресс-службе.

Власти также отметили, что с каждым годом количество нарушителей уменьшается. В 2020 году к административной ответственности за продажу алкоголя в запрещенные дни привлекли 18 организаций, а в 2021 — уже 12.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми магазин «Пятерочка» получил штраф за рекламу алкоголя. Она была размещена на дверях магазина.