В Перми не будут продавать алкоголь на майских праздниках

Власти Пермского края установили дни запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Перми. В мае будет четыре таких дня. Об этом пермякам напомнили на сайте территориальных органов администрации города Перми.
«Праздник Весны и Труда — 1 мая, День Победы — 9 мая, День Пограничника — 28 мая — даты, которые не меняются из года в год. Четвертая дата — день проведения „Последнего звонка“, в этом году это — 18 мая», — сообщили в пресс-службе.
Власти также отметили, что с каждым годом количество нарушителей уменьшается. В 2020 году к административной ответственности за продажу алкоголя в запрещенные дни привлекли 18 организаций, а в 2021 — уже 12.
Власти Пермского края установили дни запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Перми. В мае будет четыре таких дня. Об этом пермякам напомнили на сайте территориальных органов администрации города Перми. «Праздник Весны и Труда — 1 мая, День Победы — 9 мая, День Пограничника — 28 мая — даты, которые не меняются из года в год. Четвертая дата — день проведения „Последнего звонка“, в этом году это — 18 мая», — сообщили в пресс-службе. Власти также отметили, что с каждым годом количество нарушителей уменьшается. В 2020 году к административной ответственности за продажу алкоголя в запрещенные дни привлекли 18 организаций, а в 2021 — уже 12. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми магазин «Пятерочка» получил штраф за рекламу алкоголя. Она была размещена на дверях магазина.