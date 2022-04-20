Shell отзывает сотрудников из России

Британская нефтегазовая компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, Shell отзывает своих сотрудников, прикомандированных к совместным проектам с «Газпромом».
«Десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту по экспорту сжиженного природного газа „Сахалин-2“ в России, были уволены в выходные, чтобы вернуться в другие офисы. Shell поэтапно демобилизует своих сотрудников, прикомандированных к предприятиям с „Газпромом“ и „Газпром нефтью“», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.
Ранее Bloomberg сообщало, что Shell не сможет покупать газ у России из-за британских санкций против «Газпрома». В результате один из мировых лидеров энергетического сектора не сможет оплачивать топливо рублями, отмечает агентство Nation News.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. В Германии заявили, что смогут сделать это до конца 2022 года. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей.
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Британская нефтегазовая компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, Shell отзывает своих сотрудников, прикомандированных к совместным проектам с «Газпромом». «Десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту по экспорту сжиженного природного газа „Сахалин-2“ в России, были уволены в выходные, чтобы вернуться в другие офисы. Shell поэтапно демобилизует своих сотрудников, прикомандированных к предприятиям с „Газпромом“ и „Газпром нефтью“», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе. Ранее Bloomberg сообщало, что Shell не сможет покупать газ у России из-за британских санкций против «Газпрома». В результате один из мировых лидеров энергетического сектора не сможет оплачивать топливо рублями, отмечает агентство Nation News. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. В Германии заявили, что смогут сделать это до конца 2022 года. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей.