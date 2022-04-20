Shell отзывает сотрудников из России

Shell отзывает сотрудников, задействованных в проекте «Сахалин-2» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Британская нефтегазовая компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, Shell отзывает своих сотрудников, прикомандированных к совместным проектам с «Газпромом».

«Десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту по экспорту сжиженного природного газа „Сахалин-2“ в России, были уволены в выходные, чтобы вернуться в другие офисы. Shell поэтапно демобилизует своих сотрудников, прикомандированных к предприятиям с „Газпромом“ и „Газпром нефтью“», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.

Ранее Bloomberg сообщало, что Shell не сможет покупать газ у России из-за британских санкций против «Газпрома». В результате один из мировых лидеров энергетического сектора не сможет оплачивать топливо рублями, отмечает агентство Nation News.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. В Германии заявили, что смогут сделать это до конца 2022 года. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей.